สื่อออสซีตกใจพบ "โดรนอิหร่าน Shahed 136" ศักยภาพปิด "ช่องแคบฮอร์มุซ" โผล่บนอีคอมเมิร์ซจีนชื่อดัง Alibaba ตั้งราคาหลักล้านบาทก่อนโดนลบทิ้ง

เอเจนซีส์ – เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซชื่อดังจีน Alibaba ยอมลบการประกาศขายสินค้าโดรนทหารอิหร่าน Shahed รวมสั่งยุติบัญชีผู้ขายที่เกี่ยวข้องที่ประกาศขายมิสไซล์ร่อนหรือโดรนทหาร สื่อออสเตรเลียที่ค้นพบระบุว่า มีการแอบประกาศขายโดรนอิหร่าน Shahed 136 อ้างเป็นโดรนเชิงพาณิชย์ใช้เพื่อทำแผนที่ทางอากาศหรือโดรนพ่นกำจัดศัตรูพืชแต่มาในราคาสุดแพงเกือบ 35,000 ดอลลาร์สหรัฐฯหรือ 1,140,002 บาท
Tom's Hardware สื่อด้านไอทีรายงานวานนี้(23 มี.ค)ว่า การประกาศขายอาวุธโดรนสังหารทางการทหารบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังจีน Alibaba อ้างว่า โดรนเหล่านี้เป็นโดรนสเปรย์ยาปราบศัตรูพืช แต่ทว่าเอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียที่สืบสวนในเรื่องนี้ยืนยันว่า โดรนที่โฆษณาบนแพลตฟอร์มจีนนี้คล้ายกับโดรนสังหารอิหร่าน Shahed 136 ที่มีความสามารถในการติดหัวรบหนัก 2 กิโลกรัมและบินไกลได้ถึง 100 กิโลเมตร มากไปกว่านี้พวกมันยังมาพร้อมกับการจับความเคลื่อนไหวด้วยความร้อนและมีระบบ AI
อุปกรณ์เหล่านี้สามารถล็อกเป้าหมายอัตโนมัติ (คน ตึก รถ เรือ อื่นๆ)
ทั้งนี้เอบีซีนิวส์รายงานเมื่อวันที่ 19 มี.คว่า ลิสต์โฆษณาที่เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียพบแสดงให้เห็นว่า โดรนเชิงพาณิชย์ถูประกาศขายบน Alibaba บรรยายว่าเป็น “มิสไซล์ร่อน” และ “โดรนทหารโจมตี”
โดยโดรนติดระเบิดถูกประกาศขายเป็นโดรนพ่นยาปราบศัตรูพืช
หนึ่งในผู้จัดจำหน่ายที่มีฐานอยู่ในจีนแสดงสินค้าในแคตตาล็อกประกาศขาย 2 ประเภทของมิสไซล์ร่อนอัตโนมัติที่มาพร้อมการใช้ความร้อนเพื่อจับความเคลื่อนไหวและมีระบบ AI ช่วยเหลือ โดยผู้จัดจำหน่ายประกาศบน Alibaba ขายโดรนว่าเป็นด้านเชิงพาณิชย์ตามปกติทั่วไป
แต่สื่อออสเตรเลียชี้ว่า มีบางส่วนของโดรนที่ประกาศขายมีสัดส่วนใกล้เคียงและมีความสามารถใกล้เคียงโดรนสังหารอิหร่านของจริงที่สามารถปิดช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อไอทีชี้ว่าแต่ทว่า โดรนกามิกาเซ่เหล่านี้ไม่ได้มีวางจำหน่ายสำหรับคนทั่วไปที่กดสั่งแบบไม่คิดอะไรเป็นเพราะสนนราคาที่ประกาศตามการสอบสวนของเอบีซีนิวส์ออสเตรเลียระบุว่า ราคาของโดรนประเภทมิสไซล์ร่อนนี้มีราคาเกือบ 50,000 ดอลลาร์ออสเตรลัย(35,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือราว 1,140,002 บาท
พบว่าหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายที่มีฐานในจีนได้ประกาศขายโดรนสังหารในประเภทที่แตกต่างกัน 5 ประเภทโดยมี 2 แบบที่เกือบเหมือนในขนาดสัดส่วนและความสามารรถของโดรนอิหร่าน Shahed 136
เอบีซีนิวส์ออสเตรเลียชี้แจงในรายงานระบุว่า เอบีซีไม่สามารถยืนยันได้ว่า ผู้ขายเหล่านี้เป็นของจริงหรือไม่แต่เมื่อทางสื่อออสเตรเลียได้ติดต่อและแจ้งต่อแพลตฟอร์ม Alibaba ของจีนพบว่าบริษัทได้ทำการลบการประกาศขายเหล่านั้นพร้อมกล่าวว่าได้สั่งยุติการให้บริการต่อบัญชีผู้ค้าเหล่านั้น
สื่อออสเตรเลียกล่าวว่า ได้ติดต่อพูดคุยกับผู้ขายจำนวนหยิบมือจากทั้งหมดพบว่า ผู้ขายส่วนใหญ่ไม่สนใจว่าโดรนที่พวกเขาจำหน่วยนั้นเคยใช้ทำอะไรมาก่อน ตัวอย่างเช่นหนึ่งในผู้ค้าที่ติดต่อกลับมาแสดงท่าท่างไม่สนใจโดยระบุว่า
“หลังลูกค้าได้ทำการซื้อ สิ่งที่คนเหล่านั้นใช้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราอีกต่อไป”
Tom's Hardware สื่อด้านไอทีเตือนว่า ถึงแม้การประกาศโฆษณาขายโดรนกามิกาเซ่อิหร่านทางออนไลน์อาจเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ได้หมายความว่า ลูกค้าอาจจะได้รับสินค้าที่เป็นไปตามประกาศขายทางแพลตฟอร์มและอาจเสียท่าเสียเงินก้อนโตในที่สุดก็เป็นได้