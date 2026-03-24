ญี่ปุ่นจะนำน้ำมันสำรองร่วมมาใช้ภายในสิ้นเดือนมีนาคม

นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวในวันอังคาร (24 มี.ค.) ว่าญี่ปุ่นจะนำน้ำมันสำรองร่วม ที่ถือครองร่วมกับประเทศผู้ผลิตมาใช้ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ขณะที่โตเกียวกำลังเร่งมาตรการฉุกเฉินเพื่อชดเชยการสูญเสียอุปทานจากตะวันออกกลาง
ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 หลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลยิงขีปนาวุธโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว ถูกอิหร่านปิด
"เราเริ่มปล่อยน้ำมันสำรองที่ถือครองโดยเอกชนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม และจะเริ่มปล่อยน้ำมันสำรองของประเทศตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม" ทาคาอิจิกล่าวในโซเชียลมีเดีย
"นอกจากนี้ การปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองร่วมกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันก็มีกำหนดจะเริ่มในปลายเดือนมีนาคมเช่นกัน"
ตามรายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ญี่ปุ่นจะปล่อยน้ำมันดิบจำนวนเกือบ 80 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการปล่อยน้ำมันดิบครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์
นอกจากนี้ ยังมีอีกประมาณ 13 ล้านบาร์เรล ที่ญี่ปุ่นถือครองร่วมกับซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคูเวต ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน 7 วัน โดยญี่ปุ่นจะนำออกมาใช้ในปริมาณเท่ากับ 5 วัน จากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เรียวเซ อากาซาวะ
อากาซาวะ ระบุว่า เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำที่แล่นจากท่าเรือยานบูในทะเลแดงของซาอุดีอาระเบีย และจากฟูไจราห์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งทั้งหมดไม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ กำลังมุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่น และคาดว่าจะมาถึงในสัปดาห์นี้และต้นเดือนเมษายน
อากาซาวะ บอกอีกว่า ยังมีเรือบรรทุกน้ำมันอีกลำ ที่ไม่ได้มาจากตะวันออกกลางกำลังมุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่น โดยคาดว่าจะมาถึงปลายเดือนเมษายน
อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวกับสำนักข่าวเกียวโดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เตหะรานพร้อมที่จะอนุญาตให้เรือที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ แต่จากข้อมูลการติดตามเรือของ Kpler แสดงให้เห็นว่าไม่มีเรือบรรทุกน้ำมันที่มุ่งหน้าไปยังญี่ปุ่นออกจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม
บริษัทเดินเรือรายใหญ่ของญี่ปุ่นสองแห่ง คือ Mitsui OSK และ Nippon Yusen Kaisha ซึ่งมีเรือบรรทุกน้ำมันติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย ได้ระงับการขนส่งและเรือของพวกเขากำลังรออยู่ในพื้นที่ปลอดภัย จากการเปิดเผยผ่านทางอีเมลของทั้งสองบริษัท
แหล่งข่าวของรอยเตอร์ ระบุว่า ในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังใช้เงินสำรองเพื่ออุดหนุนราคาน้ำมัน พวกเขากำลังพิจารณาที่จะแทรกแซงตลาดซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ ผู้ซื้อในประเทศกำลังมองหาน้ำมันจากที่อื่น รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย
ชุนอิจิ คิโตะ ประธานสมาคมปิโตรเลียมแห่งญี่ปุ่น (PAJ) ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทนโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ของประเทศ กล่าวว่า การปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองของภาคเอกชนและภาครัฐสามารถชดเชยอุปทานจากภายนอกได้แค่จนถึงสิ้นเดือนเมษายน
PAJ ระบุในเอกสารที่นำเสนอต่อพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในวันอังคารว่า น้ำมันทางเลือกอื่นๆ จะไม่มีทางมาถึงญี่ปุ่นก่อนเดือนมิถุนายน แม้ว่าจะจัดซื้อจากสหรัฐอเมริกาหรือที่อื่นก็ตาม คิโตะจึงเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาการปล่อยน้ำมันสำรองเพิ่มเติม
ในขณะที่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวว่ากำลังปรึกษาหารือกับรัฐบาลในเอเชียและยุโรปเกี่ยวกับการปล่อยน้ำมันสำรองเพิ่มเติม แต่ยังไม่มีการตัดสินใจใด ๆ ในญี่ปุ่นเกี่ยวกับการปล่อยน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่สอง
