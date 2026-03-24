ตำรวจฮ่องกงมีสิทธิ์ขอ 'รหัสผ่าน' โทรศัพท์-คอมพิวเตอร์ ผู้ที่ต้องสงสัยละเมิดกม.ความมั่นคง

ตำรวจฮ่องกงสามารถเรียกร้องให้บุคคลที่ต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของเมืองแจ้งรหัสผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรการปราบปรามผู้เห็นต่างที่เข้มงวดขึ้น
ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ทำตามคำสั่งอาจมีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี และปรับสูงสุด 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 414,000 บาท) ในขณะที่การให้ข้อมูลเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด อาจนำไปสู่โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี และปรับสูงสุด 500,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 2 ล้านบาท)
เมื่อวันจันทร์ (23) ฝ่ายบริหารฮ่องกงได้ประกาศบทแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ในระเบียบการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จีนเริ่มนำมาใช้กับฮ่องกงในปี 2020 โดยใช้อำนาจข้ามขั้นตอนการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติฮ่องกง
คำแถลงของฝ่ายบริหารระบุว่า เจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียดแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติในวันอังคาร (24)
กฎหมายฉบับนี้มีบทลงโทษที่ครอบคลุมกว้างขวาง รวมถึงความผิดฐานบ่อนทำลายและการสมคบคิดกับกองกำลังต่างชาติ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิต
กฎหมายฉบับนี้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากรัฐบาลตะวันตกและกลุ่มสิทธิมนุษยชน แต่เจ้าหน้าที่ปักกิ่งและฮ่องกงยืนยันว่ามันมีความจำเป็นต่อการฟื้นฟูเสถียรภาพ หลังจากที่มหานครแห่งนี้ถูกสั่นคลอนจากการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นเวลาหลายเดือนในปี 2019
การแก้กฎหมายใหม่นี้ให้อำนาจตำรวจในการขอให้บุคคลที่กำลังถูกสอบสวนฐานต้องสงสัยว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ เปิดเผยรหัสผ่าน หรือวิธีการถอดรหัสสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลือใดๆ ที่สมเหตุสมผลและจำเป็นแก่ตำรวจ
การแก้กฎหมายใหม่นี้ยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการยึดสิ่งของที่ถือว่า มี "เจตนาก่อกบฏ" โดยไม่สนใจว่ามีบุคคลใดถูกจับกุมในข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเนื่องจากสิ่งของเหล่านั้นหรือไม่
อูราเนีย ชิว อาจารย์ด้านกฎหมายในสหราชอาณาจักรที่กำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับฮ่องกง ชี้ว่า บทบัญญัติใหม่นี้แทรกแซงเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมถึงความเป็นส่วนตัวในการสื่อสาร และสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม
ชิว กล่าวว่า "อำนาจที่กว้างขวางซึ่งถูกมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากศาลนั้น ไม่สมดุลอย่างมากกับเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ ที่กฎหมายฉบับนี้มุ่งหมายจะบรรลุ"
ด้านโฆษกฝ่ายบริหารฮ่องกงกล่าวว่า กฎระเบียบที่แก้ไขแล้วสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับย่อของเมือง กฎหมายพื้นฐาน และบทบัญญัติด้านสิทธิมนุษยชน และ "จะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทั่วไป หรือการดำเนินงานตามปกติของสถาบันและองค์กรต่างๆ"
ตามรายงานของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ มีผู้ถูกจับกุมในข้อหาอาชญากรรมความมั่นคงแห่งชาติแล้วทั้งหมด 386 คน โดยมีการตัดสินลงโทษบุคคลไปแล้ว 176 คน และบริษัทอีก 4 แห่ง
จิมมี ไหล่ เจ้าพ่อสื่อแอปเปิลเดลีของฮ่องกง ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี เมื่อเดือน ก.พ. ในข้อหาสมคบคิดกับกองกำลังต่างชาติ และปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ ซึ่งเป็นบทลงโทษที่จุดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ อย่างรุนแรงจากนานาชาติ
ที่มา: รอยเตอร์