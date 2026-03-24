อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเตรียมกลับขึ้นศาลนิวยอร์ก
ทนายความของอดีตประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา คาดว่าจะผลักดันให้ศาลยกฟ้องข้อหาค้ายาเสพติดของเขา เมื่อเขาปรากฏตัวต่อศาลในนิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (26 มี.ค.)
การพิจารณาคดีในแมนฮัตตันเกิดขึ้นในขณะที่วอชิงตันกำลังกระชับความสัมพันธ์กับคาราคัสอย่างระมัดระวัง โดยคำถามที่ว่าใครจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมายของอดีตผู้นำเผด็จการและภรรยาของเขา คาดว่าจะกลายเป็นประเด็นสำคัญ
รัฐบาลเวเนซุเอลากำลังพยายามจ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมายของมาดูโร แต่เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของวอชิงตันต่อประเทศในอเมริกาใต้ที่ร่ำรวยน้ำมันแห่งนี้ ทนายความของมาดูโร แบร์รี พอลแล็ค ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งยังไม่ได้รับการออกให้
พอลแล็คโต้แย้งในเอกสารที่ยื่นต่อศาลว่า ข้อกำหนดเรื่องใบอนุญาตละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของมาดูโรในการได้รับการว่าความ และเรียกร้องให้ศาลยกฟ้องคดีด้วยเหตุผลทางขั้นตอน
มาดูโร ผู้ปกครองเวเนซุเอลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2013 ถูกโค่นล้มจากตำแหน่งประธานาธิบดีในการบุกโจมตีเมื่อวันที่ 3 มกราคมโดยสหรัฐอเมริกา
มาดูโรถูกคุมขังอยู่ที่ศูนย์กักกันเมโทรโพลิแทนในบรูคลิน ซึ่งเป็นเรือนจำของรัฐบาลกลางที่ขึ้นชื่อเรื่องสภาพที่ไม่ถูกสุขอนามัย เขาถูกขังเดี่ยวในห้องขังโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือพิมพ์
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับรัฐบาลเวเนซุเอลาเปิดเผยว่า มาดูโรอ่านคัมภีร์ไบเบิลในเรือนจำ ขณะที่ผู้ต้องขังคนอื่นๆ เรียกเขาว่า "ประธานาธิบดี"
แหล่งข่าวเสริมว่า เขาได้รับอนุญาตให้ติดต่อทางโทรศัพท์ได้แค่กับครอบครัวและทนายความเท่านั้น ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
"ทนายความบอกเราว่าเขาเข้มแข็ง เขาบอกว่าเราอย่าเสียใจ" นิโคลัส มาดูโร เกร์รา บุตรชายคนเดียวของเขา กล่าวโดยอ้างคำพูดของพ่อว่า "เราสบายดี เราเป็นนักสู้"
มาดูโร วัย 63 ปี ปฏิเสธข้อกล่าวหาค้ายาเสพติด และประกาศว่าตนเองเป็น "เชลยศึก" ในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 5 มกราคม
เขาถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับกลุ่มกองโจรหลายกลุ่มในโคลอมเบียที่วอชิงตันถือว่าเป็น "ผู้ก่อการร้าย" รวมถึงร่วมมือกับแก๊งค้ายาเสพติดเพื่อขนส่งโคเคนจำนวนมากไปยังสหรัฐอเมริกา
ก่อนหน้านี้ พอลแล็คกล่าวว่า สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลัง ซึ่งรับผิดชอบในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร ได้ออกใบอนุญาตเมื่อวันที่ 9 มกราคม อนุญาตให้เขารับเงินค่าจ้างในการเป็นตัวแทนของมาดูโรและภรรยาของเขา ซิเลีย ฟลอเรส ที่เป็นผู้ต้องหาร่วม
อย่างไรก็ตาม พอลแล็คกล่าวว่า สามชั่วโมงต่อมา OFAC ได้ออกใบอนุญาตฉบับแก้ไขที่ห้ามไม่ให้เขารับเงินค่าจ้างในนามของอดีตประธานาธิบดี
“การที่ OFAC ไม่ยอมให้รัฐบาลเวเนซุเอลาจ่ายค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของนายมาดูโรนั้น เท่ากับเป็นการแทรกแซงความสามารถของนายมาดูโรในการว่าจ้างทนายความ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการละเมิดสิทธิของเขาภายใต้บทแก้ไขเพิ่มเติมที่หกของรัฐธรรมนูญในการเลือกทนายความที่ตนต้องการ” นายพอลแล็คกล่าวในจดหมายถึงศาลลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
เขากล่าวว่าทีมของเขาได้ยื่นเรื่องคัดค้านต่อ OFAC แล้ว และหาก OFAC ไม่ดำเนินการใดๆ เขาจะร้องเรียนต่อศาลอย่างเป็นทางการ โดยกล่าวว่ามาดูโร “ไม่สามารถจ่ายค่าทนายความได้”
อัยการโต้กลับโดยกล่าวในเอกสารที่ยื่นต่อศาลว่า “แม้ว่าสิทธิตามรัฐธรรมนูญของจำเลยจะถูกละเมิด ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้ถูกละเมิด แต่การยกฟ้องก็เป็นมาตรการที่มากเกินไป”
ปัจจุบันเวเนซุเอลาอยู่ภายใต้การนำของ เดลซี โรดริเกซ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของมาดูโรตั้งแต่ปี 2018 แต่ปัจจุบันทำงานอย่างใกล้ชิดกับวอชิงตัน
ในเดือนนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่ากำลังฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหลังจากการโค่นล้มมาดูโร
คาดว่าจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นอีกครั้งสำหรับการพิจารณาคดี โดยจะมีการตั้งแนวรั้วเหล็กกั้นรอบศาลในตัวเมืองสำหรับการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาในเดือนมกราคม
ผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีคือ อัลวิน เฮลเลอร์สไตน์ ผู้พิพากษาวัย 92 ปี ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเคยทำหน้าที่พิจารณาคดีมาแล้วหลายคดีตลอดหลายทศวรรษที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา