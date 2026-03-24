ด่วน! โรงกลั่นน้ำมันระเบิดใน 'เทกซัส' ประชาชนได้รับคำสั่งเก็บตัวในที่พักอาศัย

เหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่โรงกลั่นน้ำมันดิบในรัฐเทกซัสของสหรัฐฯ ทำให้เกิดควันดำพวยพุ่งขึ้นสูงและบ้านเรือนของประชาชนรับรู้แรงสั่นสะเทือน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน (shelter in place) เมื่อวันจันทร์ (23 มี.ค.)
เสียงระเบิดดังสนั่นก้องไปทั่วฝั่งตะวันตกของเมืองพอร์ตอาร์เธอร์ รัฐเทกซัส ในช่วงบ่ายวันจันทร์ เมื่อส่วนหนึ่งของโรงกลั่นวาเลโร (Valero Oil Refinery) เกิดระเบิดขึ้น ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น
ควันพิษสีดำที่พวยพุ่งออกมาจากโรงกลั่นทำให้เกิดความกังวลด้านสุขภาพในหมู่ประชาชน จนเจ้าหน้าที่ของเมืองต้องออกคำสั่งให้ประชาชนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน
ชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกกับ 12News ว่า มีกลิ่นเหมือนแก๊สไข่เน่า ซึ่งเป็นกลิ่นที่มักเกี่ยวข้องกับกำมะถัน ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ
สำหรับโรงกลั่นน้ำมันวาเลโรเป็นโรงกลั่นปิโตรเลียมอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยโรงกลั่นที่พอร์ตอาร์เธอร์มีกำลังการผลิตประมาณ 435,000 บาร์เรลต่อวัน โรงกลั่นแห่งนี้กลั่นน้ำมันดิบให้เป็นน้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน
