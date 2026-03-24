ไม่เผาผี! 'คิมจองอึน' ย้ำเกาหลีใต้คือศัตรู ชี้บริบทการเมืองโลกที่รัฐอธิปไตยถูกเหยียบย่ำพิสูจน์แล้วว่าเกาหลีเหนือต้องมี 'นิวเคลียร์'

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ กล่าวว่าประเทศของเขาจะเสริมสร้างกองกำลังนิวเคลียร์อย่างถาวร และปฏิบัติต่อเกาหลีใต้ในฐานะรัฐที่เป็นศัตรูเบอร์หนึ่ง ระหว่างการแถลงถึงลำดับความสำคัญของนโยบายในสุนทรพจน์ต่อรัฐสภา ตามรายงานของสำนักข่าว KCNA วันนี้ (24 มี.ค.)
ผู้นำ คิม กล่าวว่า สถานะของเปียงยางในฐานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และการขยาย "มาตรการป้องปรามทางนิวเคลียร์เพื่อป้องกันตนเอง" มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ เสถียรภาพในภูมิภาค และการพัฒนาเศรษฐกิจ
เขายังปฏิเสธแนวคิดที่ว่า การปลดอาวุธนิวเคลียร์สามารถแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือการรับประกันความมั่นคงได้ โดยกล่าวว่าเกาหลีเหนือได้พิสูจน์แล้วว่า การรักษากำลังนิวเคลียร์ไว้ในขณะที่แสวงหาการพัฒนาเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้อง
"ความเป็นจริงของโลกในปัจจุบันที่ศักดิ์ศรีและสิทธิของรัฐอธิปไตยถูกละเมิดอย่างโหดร้ายด้วยกำลังและการใช้ความรุนแรงฝ่ายเดียว สอนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การรับประกันที่แท้จริงของการดำรงอยู่และสันติภาพของรัฐคืออะไร" คิม กล่าวในสุนทรพจน์เมื่อวันจันทร์ (23) ต่อสมัชชาประชาชนสูงสุด ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติที่ทำหน้าที่เพียงลงมติเห็นชอบในประเทศที่ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์
สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้รายงานวันนี้ (24) ว่า ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาแถลงตอบโต้ว่าการที่ผู้นำเกาหลีเหนือ คิม จองอึน ประกาศให้เกาหลีใต้เป็น "รัฐที่เป็นศัตรูมากที่สุด" นั้น เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนคาบสมุทรเกาหลี
ด้านนักวิเคราะห์ในเกาหลีใต้มองว่า คำกล่าวของ คิม จองอึน เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ทางอ้อมต่อปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน
"สถานการณ์เหล่านี้ได้ตอกย้ำข้อโต้แย้งของเปียงยางที่มีมาอย่างยาวนานว่า อาวุธนิวเคลียร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการยับยั้งการแทรกแซงจากภายนอก และปกป้องการอยู่รอดของระบอบการปกครอง" ยาง มูจิน ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเกาหลีเหนือศึกษา กล่าว
คิม ยังกล่าวหาว่าสหรัฐฯ และพันธมิตรบ่อนทำลายความมั่นคงในภูมิภาคด้วยการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ใกล้คาบสมุทรเกาหลี แต่ก็ย้ำว่า เกาหลีเหนือไม่มองตัวเองว่าเป็นประเทศที่ถูกคุกคามอีกต่อไป และมีอำนาจที่จะคุกคามผู้อื่นได้เช่นกันหากจำเป็น
ผู้นำ คิม กล่าวว่า เกาหลีใต้ "ถูกรับรู้โดยทั่วกันว่าเป็นรัฐที่เป็นศัตรูมากที่สุด" และเตือนโซลว่า ความพยายามใดๆ ที่จะละเมิดอธิปไตยของเกาหลีเหนือจะถูกตอบโต้ "อย่างโหดเหี้ยม โดยไม่ลังเลหรือยับยั้ง"
คำกล่าวเหล่านี้เป็นสัญญาณล่าสุดของการที่เปียงยางมีท่าทีแข็งกร้าวขึ้นต่อโซล นับตั้งแต่ คิม จองอึน ละทิ้งนโยบายการรวมชาติอย่างสันติที่ดำเนินมาหลายทศวรรษ และหันมานิยามความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ใหม่ในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐที่เป็นศัตรูกัน
นักวิเคราะห์กำลังจับตาดูว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมายหรือไม่ ขณะที่รายงานจากสื่อของรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ลิม อึล-ชุล จากมหาวิทยาลัยคยองนัม กล่าวว่าถ้อยคำดังกล่าว "เป็นการลิดรอนสถานะความเป็นเพื่อนร่วมชาติของเกาหลีใต้โดยสิ้นเชิง" และเกินกว่าถ้อยคำในอดีตที่มุ่งเป้าไปที่การโดดเดี่ยวโซลทางการทูต
เขากล่าวว่า มันเป็นการ "ประกาศปฏิเสธความชอบธรรมของเกาหลีใต้ในฐานะคู่เจรจา" อย่างแท้จริง
นอกเหนือจากนโยบายด้านความมั่นคงแล้ว คิม ยังได้กล่าวถึงลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปีฉบับใหม่อย่างเต็มที่ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอุตสาหกรรมให้ทันสมัย เพิ่มการผลิตไฟฟ้าและถ่านหิน เพิ่มผลผลิตอาหาร และขยายการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ
เกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก เศรษฐกิจถูกคว่ำบาตรอย่างหนัก และภาวะขาดแคลนเรื้อรังที่ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาอาหารปันส่วนจากรัฐและตลาดนอกระบบ ตามการประเมินของนานาชาติ
ที่มา: รอยเตอร์