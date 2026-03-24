ระทึก! ยอดดับพุ่ง 66 ศพ เครื่องบินทหาร C-130 โคลอมเบียโหม่งโลกกลางป่าแอมะซอน บาดเจ็บ-สูญหายอีกอื้อ

เครื่องบินของกองทัพอากาศโคลอมเบียซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร 125 คน ประสบอุบัติเหตุตกหลังจากขึ้นบินได้ไม่นานในเขตป่าแอมะซอนทางตอนใต้ของประเทศเมื่อวันจันทร์ (23 มี.ค.) โดยล่าสุดแหล่งข่าวทางทหารสองรายเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 66 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงดึงร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากเครื่องบิน
เหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศโคลอมเบีย และมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคน
เปโดร ซานเชซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโคลอมเบีย กล่าวผ่าน X ว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินขนส่งเฮอร์คิวลิส C-130 ที่ผลิตโดยล็อกฮีดมาร์ติน กำลังขึ้นบินจากเมืองปูเอร์โต เลกิซาโม ซึ่งอยู่ติดชายแดนเปรู
เอดูอาร์โด ซาน ฮวน กัลเลฆัส เจ้าหน้าที่ดับเพลิง กล่าวกับสื่อ Caracol ว่า เชื่อว่าเครื่องบินได้รับความเสียหายใกล้ปลายรันเวย์ขณะกำลังขึ้นบิน และปีกของเครื่องได้ไปเกี่ยวต้นไม้ขณะที่กำลังร่วงลงมา
เขาเสริมว่า อุบัติเหตุทำให้เครื่องบินเกิดไฟลุกไหม้ และวัตถุระเบิดบางชนิดบนเครื่องเกิดการระเบิด
ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลเป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิต โดยมีคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นชายหลายคนกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปตามถนนลูกรังพร้อมกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ
ต่อมายานพาหนะทางทหารได้เดินทางมาถึง แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่า จุดเกิดเหตุเข้าถึงได้ยาก ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก
กองทัพอากาศโคลอมเบียรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด 121 คน ประกอบด้วยทหาร 110 นาย และลูกเรือ 11 คน ยังไม่เป็นที่แน่ชัดในทันทีว่าอะไรเป็นสาเหตุของความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวเลขที่รายงานโดยหน่วยงานท้องถิ่น
ประธานาธิบดี กุสตาโว เปโตร ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของการดำรงตำแหน่ง ได้วิพากษ์วิจารณ์อุปสรรคทางด้านระบบราชการที่ทำให้แผนการปรับปรุงกองทัพของเขาต้องล่าช้าในวันจันทร์ (23)
“ผมจะไม่ยอมให้เกิดความล่าช้าอีกต่อไป ชีวิตของเยาวชนของเรากำลังตกอยู่ในอันตราย” เขากล่าวในโพสต์บน X “หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารพลเรือนหรือทหารไม่สามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้ พวกเขาจะต้องถูกปลดออก”
ผู้สมัครหลายคนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียที่จะมีขึ้นในวันที่ 31 พ.ค. ได้แสดงความเสียใจและเรียกร้องให้มีการสอบสวน
ด้านโฆษกของบริษัทล็อกฮีดมาร์ติน กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือโคลอมเบียในการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว
เครื่องบินเฮอร์คิวลิส C-130 เปิดตัวครั้งแรกในทศวรรษ 1950 และโคลอมเบียได้จัดซื้อรุ่นแรกในปลายทศวรรษ 1960 เมื่อไม่นานมานี้ โคลอมเบียได้ปรับปรุงเครื่องบิน C-130 รุ่นเก่าบางลำด้วยรุ่นใหม่ที่ส่งมาจากสหรัฐอเมริกา ภายใต้ข้อกำหนดที่อนุญาตให้โอนย้ายอุปกรณ์ทางทหารที่ใช้แล้วหรือส่วนเกินได้
เครื่องบินขนส่งทหาร C-130 ถูกใช้บ่อยครั้งในโคลอมเบียเพื่อขนส่งกำลังพลในปฏิบัติการทางทหารท่ามกลางความขัดแย้งภายในประเทศที่ยืดเยื้อมานานกว่า 6 ทศวรรษ ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 450,000 คน
หมายเลขทะเบียนเครื่องบินที่ตกเมื่อวันจันทร์ (23) ตรงกับหมายเลขของเครื่องบินลำแรกจาก 3 ลำที่สหรัฐฯ ส่งมอบให้โคลอมเบียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
เมื่อปลายเดือน ก.พ. เครื่องบิน C-130 อีกหนึ่งลำของกองทัพอากาศโบลิเวียก็ประสบอุบัติเหตุตกในเมืองเอลอัลโต ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น โดยเฉียดอาคารที่พักอาศัยไปเพียงเล็กน้อย
เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20 คน บาดเจ็บอีก 30 คน และธนบัตรที่บรรทุกมาบนเครื่องปลิวกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณที่เกิดเหตุ ทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่มา: รอยเตอร์