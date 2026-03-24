ว่าแล้วเชื่อไม่ได้!สื่ออิหร่านแฉโดนยิงถล่มโรงไฟฟ้า2แห่ง หลังทรัมป์อ้างชะลอการโจมตีไป5วัน

สำนักข่าวฟาร์สนิวส์ของอิหร่าน รายงานในวันอังคาร(24มี.ค.) การโจมตีของศัตรูระลอกหนึ่ง เล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งทางพลังงาน 2 แห่งในเมืองอิสฟาฮานและเมืองคอร์รัมชาห์ร เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นไม่นาน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวอ้างสั่งชะลอโจมตีลักษณะดังกล่าวออกไป 5 วัน
"อาคารบริหารจัดการก๊าซแห่งหนึ่งและสถานีลดแรงดันก๊าซแห่งหนึ่งในเมืองอิสฟาฮาน ถูกโจมตี ผลก็คือเกิดความเสียหายหลายพื้นที่ของโรงงาน เช่นเดียวกับอาคารต่างๆที่อยู่โดยรอบ" สำนักข่าวฟาร์สนิวส์ระบุ "ในขณะเดียวกัน มีรายงานบ่งชี้ว่าท่องลำเลียงก๊าซที่ป้อนไปยังโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองคอร์รัมชาห์ร ก็ถูกเล่นงานเช่นกัน"
สันนิษฐานว่าเป็นความเคลื่อนไหวตอบสนองต่อการโจมตี ทางสำนักข่าวฟาร์สนิวส์ รายงานอ้างแหล่งข่าวอิหร่าน ระบุว่ากำลังมีการเตรียมแผนสำหรับความเป็นไปได้ที่จะเล็งเป้าโจมตีเทลอาวีฟและพันธมิตรของสหรัฐฯและอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางบางประเทศ
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อ้างว่าเขาเพิ่งออกคำสั่งให้กระทรวงสงคราม(กระทรวงกลาโหม) เลื่อนปฏิบัติการโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่านออกไป 5 วัน ตามหลังในสิ่งที่เขาอ้างว่ามีการสนทนาอย่างสร้างสรรค์และผลิดอกออกผลระว่างวอชิงตันกับเตหะราน
ทรัมป์ กลับลำกะทันหันจากท่าทีแข็งกร้าวก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ที่ขู่ว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน หากว่าเตหะรานไม่ยอมเปิดชอบแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์ กระตุ้นให้ทาง เตหะราน ตอบโต้ด้วยการเผยแพร่ลิสต์รายชื่อสถานีไฟฟ้าและที่ตั้งทางพลังงานต่างๆในทั่วอ่าวเปอร์เซีย ในความเป็นไปได้ที่จะลงมือแก้แค้น
เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ยืนยันว่าเตหะรานไม่ได้เจรจากับวอชิงตัน และเน้นย้ำจุดยืนของสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ในประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ และบอกว่าเงื่อนไขต่างๆสำหรับยุติสงครามยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการติดต่อใดๆกับวอชิงตัน นับตั้งแต่สงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
(ที่มา:ฟาร์สนิวส์)