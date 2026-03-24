อ้าวชนะเฉย!สหรัฐฯโวกำลังใช้'เวเนฯโมเดล'ตั้งผู้นำคนใหม่อิหร่าน แม้เตหะรานตอกกลับไม่เคยเจรจาด้วย

รัฐบาลสหรัฐฯกำลังชั่งใจอย่างลับๆในการวางประธานรัฐสภาอิหร่าน ในฐานะว่าที่คู่หู หรือกระทั่งผู้นำในอนาคต หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณเปลี่ยนจากการกดดันทางทหารสู่การเจรจายุติสงคราม ตามรายงานของโพลิติโก เว็บไซต์ข่าวอเมริกา คำกล่าวอ้างที่เกิดขึ้นแม้ว่าทางเตหะรานยืนกรานว่าไม่มีการเจรจาใดๆและประกาศจะเดินหน้าทำศึกต่อไป
โพลิติโก รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสหรัฐฯ 2 ราย ระบุว่า โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ วัย 64 ปี ซึ่งเคยออกมาขู่แก้แค้นอเมริกาและพันธมิตรซ้ำๆ ถูกมองในฐานะเป็นบุคคลหนึ่งที่ทำเนียบขาวเชื่อว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะเป็นคู่หูที่พอจะทำงานด้วยได้ ผู้ซึ่งอาจก้าวมาเป็นแกนนำของอิหร่านในการเจรจากับรัฐบาลทรัมป์ ในเฟสต่อไปของสงคราม
อย่างไรก็ตามทำเนียบขาวไม่พร้อมผูกมัดตนเองกับบุคคลใดก็ตาม และหวังว่าจะทดสอบแคนดิเดทหลายๆราย ในขณะที่พวกเขากำลังมองหาใครบางคนที่มีความตั้งใจทำข้อตกลงกับสหรัฐฯ ตามรายงานของโพลิติโก อ้างอิงแหล่งข่าว 2 คน ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม "เขาเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม เขาเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความสนใจสูงสุด แต่เราต้องทดสอบพวกเขา และเราไม่เร่งรีบ"
รายงานของโพลิติโกระบุว่าการที่รัฐบาลสนใจหาตัวคู่หูสำหรับการเจรจา เป็นการส่งสัญญาณถึงความปรารถนาหาทางออกจากการติดหล่มสงครามอิหร่านไม่ว่าทางใดทางหนึ่งอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความขัดแย้งนี้กำลังสั่นคลอนตลาดโลก ผลักราคาน้ำมันพุ่งทะยานและโหมกระพือความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อ
แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนทำเนียบขาว กล่าวว่า "มันเป็นการพูดคุยทางการทูตที่อ่อนไหวและสหรัฐฯจะไม่เจรจาผ่านสื่อมวลชน"
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวอ้างเมื่อวันจันทร์(23 มี.ค.) ว่าได้ติดต่อไปยังกลุ่มบุคคลที่เข้มแข็งมากๆภายในอิหร่าน และบอกว่าจะระงับการโจมตีทางทหารใดๆทั้งหมดที่เล็งเป้าเล่นงานโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของอิหร่านเป็นเวลา 5 วัน ในระหว่างที่เตหะรานและวอชิงตัน ประสานงานเจรจาทางการทูต
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งกล่าวกับโพลิติโกว่า อีกเรื่องที่ประธานาธิบดีให้ความสำคัญมากๆ นั่นก็คือเศรษฐกิจและน้ำมัน ทรัมป์ไม่ต้องการยึดเกาะคาร์ก ศูนย์ส่งออกพลังงานหลักของอิหร่าน เพราะเขาหวังว่าผู้นำคนถัดไปของเตหะรานจะทำข้อตกลงแบบเดียวกับที่ทำกับ เดลซีย์ โรดริเกซ รองประธานาธิบดีเวเนซุลา ที่ก้าวขึ้นมาสู่อำนาจ ตามหลังประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ถูกสหรัฐฯบุกจู่โจมจับกุม
"มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งใครบางคน เหมือนกับ เดลซีย์ โรดริเกซ ในเวเนซุเอลา ที่เราพูดว่า เราจะให้คุณอยู่แบบนี้ต่อไป เราจะไม่กำจัดคุณ คุณจะต้องทำงานกับเรา คุณกำลังมอบข้อตกลงที่ดีแก่เรา ข้อตกลงแรกเลยคคือน้ำมัน" เจ้าหน้าที่รัฐบาลระบุ
อย่างไรก็ตามโพลิติโกระบุว่าความเชื่อใดๆที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ จะสามารถเป็นคนตั้งผู้นำคนใหม่ของอิหร่าน แบบเดียวกับที่เขาทำกับ โรดริเกซ ในเวเนซุลาเอลานั้น สร้างความมึนงงกระทั่งบรรดาพันธมิตรของเขาในทำเนียบขาว ที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มันเป็นความเชื่อที่ไร้เดียงสา
"มันดูเหมือนเป็นการวางท่า ดูเหมือนเขากำลังพยายามพูดให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น" แหล่งข่าวรายหนึ่งที่ใกล้ชิดกับคณะทำงานด้านความมั่นคงของทรัมป์ ให้ความเห็น "มันเป็นเรื่องดีหากการเจรจาเกิดขึ้นผ่านคนกลาง และเป็นเรื่องดีที่พวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการหาทางออกจากสงครามนี้ แต่อิหร่านพิสูจน์แล้วว่าพวกเขายังสามารถโจมตีและยังคงสามารถทำให้สิ่งต่างๆเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเรา พวกเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆและมอบน้ำมันของพวกเขาให้ทรัมป์หรอก"
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งในอ่าวเปอร์เซีย แหล่งข่าวอีกคน เปิดเผยกับโพลิติโก บ่งชี้ว่า ทรัมป์ อวดอ้างเกินจริงเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเจรจา ในบริบทเพื่อถอยกลับจากการที่ตนเองขีดเส้นตาย 48 ชั่วโมง ซึ่งเขาขู่เมื่อวันเสาร์(21 มี.ค.) ว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน ถ้าไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซในวันจันทร์(23มี.ค.)
"ชัดเจนว่า เขากำลังซื้อเวลาและพยายามก่อเสถียรภาพแก่ตลาด มันเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าเขาจริงจังเกี่ยวกับการหาทางออกหรือไม่ หรือเขาแค่วางข้อเรียกร้องที่ไม่มีวันเป็นจริง เพื่อที่อิหร่านจะได้ปฏิเสธ" แหล่งข่าวระบุ
นอกจากนี้แล้วบางส่วนยังแสดงความเคลือบแคลงใจว่า กาลิบาฟ อดีตนายกเทศมนตรีเตหะราน จะนอบน้อมเหมือนกับ โรดริเกรซ หรือไม่ "กาลิบาฟ คือคนวงในตัวจริง ทั้งในความทะเยอทะยานและในทางปฏิบัติ เขามีพื้นฐานมุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งกฎระเบียบอิสลามของอิหร่าน" อาลี วาเอซ นักวิเคราะห์จาก International Crisis Group ระบุ
วาเอซ ให้ความเห็นต่อว่า "มันทำให้เขาไม่เหมือนกับแคนดิเดทที่จะยอมอ่อนข้ออย่างมีนัยสำคัญใดๆต่อวอชิงตัน และหากแม้นเขามีความโน้มเอียงอยากทดสอบข้อเสนอของสหรัฐฯ สถาบันกองทัพและชนชั้นสูงด้านความมั่นคงในวงกว้าง ก็น่าจะขัดขวางเขาอย่างแน่นอน ตามหลังพฤติกรรมของสหรัฐฯและอิสราเอล บรรยากาศอารมณ์ในเตหะรานไม่เหลือความยืดหยุ่น มีแต่ความไม่ไว้วางใจ ระบบทั้งหมดแทบไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อถือว่า ทรัมป์ และ อิสราเอล จะยึดถือเงื่อนไขในข้อตกลงใดๆ"
ทั้งนี้ในส่วนของ กาลิบาฟ ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ตอบโต้คำกล่าวอ้างของทรัมป์ ยืนยันว่า "ไม่ได้กำลังมีการเจรจากันใดๆ"
ขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ก็ตอบสนองข่าวคราวการเจรจาที่ปล่อยออกมาจากสหรัฐฯและอิสราเอล ด้วยการเปิดปฏิบัติการ True Promise 4 รอบที่ 77 เล็งเป้าเล่นงานเมืองต่างๆทางเหนือและทางตอนกลางของอิสราเอล รวมถึงทางใต้ดินแดนยึดครองปาเลสไตน์ โดยใช้ขีปนาวุธหนักที่มีความแม่นยำและโดรนโจมตี
(ที่มา:โพลิติโก)