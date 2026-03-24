หาทางลง!?เนทันยาฮูอ้างถกทรัมป์แล้วเรื่องเจรจาอิหร่าน แต่โดนเตหะรานสวนไม่คุยพร้อมเปิดการโจมตีรอบที่77

เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เปิดเผยในวันจันทร์(23 มี.ค.) ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และผู้นำสหรัฐฯเชื่อว่าความก้าวหน้าทางทหารของอเมริกาและอิสราเอลในอิหร่าน อาจแปลงเป็นการเจรจาต่อรองข้อตกลงที่ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐยิว อย่างไรก็ตามไม่ทันไร ฝ่ายอิหร่านออกมาตอบโต้ ยืนยันว่าไม่มีการเจรจาใดๆตามที่ทั้ง 2 ชาติกล่าวอ้าง พร้อมกับเปิดปฏิบัติการTrue Promise 4 รอบที่ 77
เนทันยาฮู ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ผ่านวิดีโอ ว่า "ประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่า มีโอกาสใช้ประโยชน์จากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ต่างๆนานาของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลและกองทัพสหรัฐฯ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสงครามในข้อตกลงหนึ่งๆ ข้อตกลงที่จะปกป้องผลประโยชน์ต่างๆที่สำคัญยิ่งของเรา" เขากล่าว "เราจะปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของเรา ไม่ว่าจะภายใต้กรณีแวดล้อมใดๆ ในขณะเดียวกัน เราจะเดินหน้าโจมตีทั้งในอิหร่านและเลบานอน"
นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเน้นย้ำว่าปฏิบัติการโจมตีที่กำลังดำเนินการอยู่ "กำลังบดขยี้โครงการขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน และกำลังก่อความเสียหายอย่างหนักแก่ฮิซบอลเลาะห์เช่นกัน "ไม่กี่วันก่อน เรากำจัดนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอิหร่านเพิ่มอีก 2 คน และนี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุด" เขากล่าว
ถ้อยแถลงของเนทันยาฮู มีขึ้นไม่นานหลังจาก ทรัมป์ อ้างว่าเขามีการพูดคุยที่ดีมากๆกับเจ้าหน้าที่อิหร่านรายหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ
การปรับเปลี่ยนท่าทีอย่างกะทันหันมุ่งหน้าสู่การทูตของทรัมป์ มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมง ก่อนถึงเส้นตายที่เขาขีดไว้ให้เตหะรานเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซในคืนวันจันทร์(23 มี.ค.) ไม่อย่างเช่นกองทัพอเมริกาจะทำลายล้างโรงไฟฟ้าของอิหร่าน อย่างไรก็ตามในถ้อยแถลงล่าสุด ทรัมป์ บอกว่าเขาสั่งเลื่อนการโจมตีออกไป 5 วัน โดยอ้างว่ามีการพูดคุยที่ดีกับเตหะราน
Axios สื่อมวลชนสหรัฐฯ อ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่ไม่ประสงค์เอ่ยนาม ให้ชื่อ โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ว่าเป็นคู่สนทนากับทรัมป์ ในขณะที่ กาลิฟ เป็นหนึ่งในบุคคลที่ไม่ใช่นักการศาสนา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเตหะราน
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา กาลิบาฟ โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ตอบโต้ "ไม่ได้กำลังมีการเจรจากันใดๆ"
ขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ก็ตอบสนองข่าวคราวการเจรจาที่ปล่อยออกมาจากสหรัฐฯและอิสราเอล ด้วยการเปิดปฏิบัติการ True Promise 4 รอบที่ 77 เล็งเป้าเล่นงานเมืองต่างๆทางเหนือและทางตอนกลางของอิสราเอล รวมถึงทางใต้ดินแดนยึดครองปาเลสไตน์ โดยใช้ขีปนาวุธหนักที่มีความแม่นยำและโดรนโจมตี
ถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ยังระบุด้วยว่าฐานทัพต่างๆของสหรัฐฯก็เป็นเป้าหมายการโจมตีเช่นกัน ในนั้นรวมถึงฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเลม ในคูเวต, ฐานทัพอัลคาร์จ ในซาอุดีอาระเบีย และฐานทัพอากาศอัลดาฟรา ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยใช้ขีปนาวุธ "ซุลฟิการ์" ขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งที่มีความแม่นยำ เช่นเดียวกับโจมตีด้วยโดรน
