แผนทรัมป์ได้ผล!น้ำมันร่วงกว่า$10ทองดิ่งแรง ดาวโจนส์พุ่ง630จุดหลังอ้างกำลังคุยกับอิหร่าน

ราคาน้ำมันร่วงลง 11% ในวันจันทร์(23มี.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สั่งเลื่อนปฏิบัติการโจมตีทางทหารเล่นงานโรงไฟฟ้าอิหร่านเป็นเวลา 5 วัน และอ้างมีการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ในการคลี่คลายความเป็นปรปักษ์กับเตหะราน ความเคลื่อนไหวที่ฉุดทองคำดิ่งหนักและผลักวอลล์สตรีทปิดบวกแรง
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 10.10 ดอลลาร์ ปิดที่ 88.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม ลดลง 12.25 ดอลลาร์ ปิดที่ 99.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทรัมป์ กล่าวอ้างในวันจันทร์(23 มี.ค.) ว่ามีการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องกันในประเด็นหลักๆ และบอกว่าอาจมีการทำข้อตกลงยุติสงครามเร็วนี้
ตลาดน้ำมันร่วงลงเกือบ 15% ในช่วงต้นของการซื้อขาย แต่แกว่งตัวขึ้นมาเล็กน้อย หลัง อิหร่าน ปฏิเสธข่าวที่ว่ากำลังเจรจากับสหรัฐฯ พร้อมทั้งเปิดฉากโจมตีอิสราเอลและที่ตั้งอื่นๆในตะวันออกกลางรอบใหม่
ส่วนทองคำดิ่งลงแรงในวันจันทร์(23 มี.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เลื่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน ขณะเดียวกันความคาดหมายที่น้อยลงว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนเมินโลหะมีค่าชนิดนี้เช่นกัน โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 3.7 % ปิดที่ 4,407.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯในวันจันทร์(23 มี.ค.) ทั้ง 3 ดัชนีปิดบวกมากกว่า 1% หลัง ทรัมป์ ออกคำสั่งเลื่อนโจมตีโรงไฟฟ้าอิหร่าน อ้างว่ามีการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์กับเตหะราน
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 631.00 จุด (1.38 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,208.47 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 74.52 จุด (1.15 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,581.00 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 299.15 จุด (1.38 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,946.76 จุด
(ที่มา:รอยเตอร์)