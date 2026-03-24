เครื่อง C-130 กองทัพโคลอมเบียพร้อม 125 คนบนเครื่องเกิดตกทันทีหลังเพิ่งขึ้นเทคออฟ 71 คนรอดตายช่วยออกมาได้สำเร็จ

รอยเตอร์ – เครื่องบินลำเลียงกองทัพอากาศ C-130 ของโคลอมเบียที่มี 125 คนเกิดตกหลังเพิ่งขึ้นเทคออฟ พบมี 71 เครื่องถูกช่วยออกมาได้สำเร็จ
รอยเตอร์รายงานวันนี้(23 มี.ค)ว่าผู้บัญชาการกองทัพอากาศโคลอมเบีย เฟอร์นานโด ซิลวา (Fernando Silva)กล่าวในวิดีโอคลิปที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า เครื่องบินมีผู้โดยสาร 114 คนและลูกเรืออีก 11 คนและเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาสาเหตุการตก
ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมโคลอมเบีย เปโดร ซานเชซ (Pedro Sanchez) เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม Xว่า เรื่องเกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินลำเลียง Hercules C-130 ได้ขึ้นเทคออฟจาก
Puerto Leguizamo ที่มีพรมแดนติดเปรูระหว่างกำลังเคลื่อนย้ายกำลังพล
“ตัวเลขที่แน่นอนของเหยื่อและสาเหตุการตกยังไม่มีการประเมิน”
ภาพข่าวที่ออกมาจากสื่อท้องถิ่นแสดงให้เห็นหมอกควันพวยพุ่งจากจุดตก หนึ่งในวิดีโอคลิปแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินกำลังมุ่งหน้าสู่พื้นไม่กี่นาทีหลังเพิ่งบินขึ้น
BluRadio รายงานว่า จุดตกเกิดขึ้นห่างจากใจกลางเมืองไปแค่ 3 ก.มเท่านั้น แหล่งข่าวกองทัพโคลอมเบีย 2 คนให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า สามารถช่วยออกมาจากซากได้71 คน
ขณะที่ประธานาธิบดีโคลอมเบีย กุสตาโว เปโตร เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า “ผมหวังว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุที่น่าสยดสยองซึ่งเป็นอุบัติเหตุไม่สมควรจะต้องเกิดขึ้นด้วยซ้ำ”
พร้อมกันผู้นำยังวิจารณ์อุปสรรคในแวดวงรัฐที่ทำให้แผนการปรับปรุงกองทัพให้มีความทันสมัย
เขายังประกาศว่า จะไม่ทำให้ล่าช้าอีกต่อไป นี่ถือเป็นชีวิตคนรุ่นใหม่ของพวกเราเป็นเดิมพัน พร้อมข่มขู่ว่าหากว่าเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือเจ้าหน้าที่กองทัพไม่ยอมเดินหน้าตามการท้าทายนี้ คนเหล่านี้ต้องถูกปลด