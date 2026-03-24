สยอง! นักบินพร้อมผู้ช่วย Air Canada Express ไฟลท์ 8646 ดับหลังชนสนั่นรถดับเพลิงกลาง "สนามบินลาการ์เดีย" ในนิวยอร์ก เจ็บไม่ต่ำกว่า 41

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์ - กัปตันและนักบินผู้ช่วยสายการบิน Air Canada Express เสียชีวิตหลังเครื่องบินไฟลท์8646 พร้อมผู้โดยสาร 72 คนและลูกเรือ 4 คนจากมอนทรีออลเกิดชนกับรถดับเพลิงหลังเพิ่งร่อนลงจอดแตะรันเวย์สนามบินลาการ์เดียในนิวยอร์กคืนวันอาทิตย์(22 มี.ค) บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 41 คน

เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(23 มี.ค)ว่า อ้างอิงจาก NBC News ของสหรัฐฯพบว่า ในจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด 41 คนถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลท้องถิ่นและมีบางส่วนได้รับบาดเจ็บร้ายแรง ผู้อำนวยการบริหารการท่าอากาศยานรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ แคธริน การ์เซีย (Kathryn Garcia) กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อช่วงต้นของวันจันทร์(22)ว่า มาจนถึงเวลานี้จากจำนวนทั้งหมด 41 คนโรงพยาบาลได้อนุญาตให้ 32 คนกลับบ้านได้ส่วนสนามบินลาการ์เดียปิดหลังเกิดเหตุ

นักบิน 2 คนของเครื่องสายการบิน Canada Express เสียชีวิตในคืนวันอาทิตย์(22)หลังเครื่องที่เพิ่งลงแตะพื้นรันเวย์เกิดชนเข้ากับรถดับเพลิงที่อยู่บนรันเวย์ระหว่างการระงับเหตุ

อ้างอิงการรายงานของ NBC News การ์เซียเปิดเผยว่า รถดับเพลิงถูกเรียกไประงับเหตุกลิ่นประหลาดของไฟล์ทยูไนเต็ด

ทั้งนี้พบว่าเครื่องบินที่ประสบเหตุเป็นเครื่อง Canada Express เที่ยวบิน 8646 ที่เพิ่งร่อนลงจอดพร้อมผู้โดยสาร 72 คนและลูกเรืออีก 4 คน NBC News ของสหรัฐฯเปิดเผย

เครื่องบิน CRJ-900 ของ Air Canada Express นั้นบริหารโดย Jazz Aviation เที่ยวบิน 8646 บินจากสนามบินนานาชาติ Montréal-Pierre Elliott Trudeau ในมอนทรีออล

ทั้งนี้ Jass Aviation นี้เป็นของ Chorus Aviation

เดอะการ์เดียนรายงานว่า ในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุเครื่องบินชนรถดับเพลิงพบว่า หอควบคุมการจราจรทางอากาศ ATC ได้ให้สัญญาณอนุญาตให้รถดับเพลิงสามารถข้ามรันเวย์ก่อนที่จะตะโกนสั่งให้หยุด

“หยุด รถบรรทุกหมายเลข 1 หยุด” หอควบคุมสั่งทางวิทยุสื่อสาร ซึ่งหอควบคุมสามารถได้ยินเสียงการเข้ามาของเครื่องบินเพื่อเตรียมร่อนลงจอด”

รัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐฯ ณอน ดัฟฟี (Sean Duffy) ออกแถลงการณ์เช้าวันจันทร์(23) ที่นอกเหนือจากการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่ได้รับผลกระทบแล้ว ยังเปิดเผยกับ NBC News ว่า FAA ส่งทีมเข้าไปเพื่อสอบสวนเพื่อตรวจหาว่า ปัญหามาจากเจ้าหน้าที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศ ATC หรือไม่

รัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐฯเปิดเผยว่า การชนเกิดขึ้นเมื่อเวลาราว 23.45 น.ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ก่อนยืนยันว่า กัปตันและนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน Air Canada Express เสียชีวิต มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 2 คนได้รับบาดเจ็บสาหัส

แหล่งข่าวเปิดเผยกับ NBC News ว่า เครื่องบินลำที่เกิดเหตุนั้นเป็นเที่ยวบินของ Jazz Aviation ที่ทำการขึ้นบินให้กับสายการบิน Air Canada อยู่ในช่วงสุดท้ายของการแลนดิงลงจอดก่อนจะเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว 30 ไมล์/ช.มที่เกิดการชนร้ายแรงเมื่อเวลา 23.40 น.ของวันอาทิตย์(22)

เดอะการ์เดียนรายงานว่า อ้างอิงจากรัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐฯ สนามบินลาการ์เดียจะยังคงปิดไปจนถึงเวลา 14.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์(23)ในระหว่างสำนักงานคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ NTSB กำลังสอบสวนที่จุดเกิดเหตุ

ภาพที่เผบแพร่ไปทั่วแสดงความเสียหายอย่างร้ายแรงบริเวณจมูกเครื่องบินที่มีลักษณัชี้ฟ้า บันได้ที่ใช้เพื่ออพยพผู้โดยสารจากเครื่องบินได้ถูกนำไปติดตั้งที่จุดทางออกฉุกเฉินของเครื่องบินลำที่เกิดเหตุ

ขณะเดีบวกันรถดับเพลิงคนที่เกิดเหตุอยู่ในสภาพเอียงข้าง NBC News รายงานก่อนหน้าว่าหัวหน้านักดับเพลิงและลูกน้องแขนหรือขาหักแต่โชคดีที่อาการบาดเจ็บคงที่ในโรงพยาบาล
















สยอง! นักบินพร้อมผู้ช่วย Air Canada Express ไฟลท์ 8646 ดับหลังชนสนั่นรถดับเพลิงกลาง "สนามบินลาการ์เดีย" ในนิวยอร์ก เจ็บไม่ต่ำกว่า 41
