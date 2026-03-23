มึนไปหมด!ทรัมป์อ้างอีกข้อตกลงกับอิหร่านอาจเกิดขึ้นใน5วัน แต่เตหะรานสวนคุยกันตอนไหน เชื่อเป็นแผนรั้งราคาน้ำมัน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ในวันจันทร์(23 มี.ค.) กล่าวอ้างอิหร่านต้องการทำข้อตกลงมากๆและมันอาจเกิดขึ้นภายใน 5 วัน ไม่นานหลังจากโพสต์บอกว่าวอชิงตันกับเตหะรานมีการพูดคุยกันอย่างดีมากๆ ในการมุ่งหน้าสู่การยุติสงครามที่ลากยาวมานาน 3 สัปดาห์ พร้อมสั่งเลื่อนการโจมตีโรงไฟฟ้าอิหร่านออกไป อย่างไรก็ตามในส่วนของอิหร่าน กลับปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าว และเชื่อว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นเพียงความพยายามฉุดรั้งราคาน้ำมันของผู้นำอเมริกา
ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิ่งลงอย่างหนักในแทบจะทันที ทรัมป์อ้างว่าวอชิงตันกับเตหะราน มีการสนทนาอย่างมีประสิทธิผลในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ในเรื่องเกี่ยวกับการหาทางออกจากความเป็นปรปักษ์ในตะวันออกกลาง อย่างสมบูรณ์และโดยสิ้นเชิง
"ผมมีความยินดีที่จะรายงานว่า สหรัฐอเมริกาและประเทศอิหร่าน ได้มีการหารือที่ดี และเกิดผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์อย่างมากในช่วงสองวันที่ผ่านมา เกี่ยวกับการหาข้อยุติที่เป็นเอกฉันท์และเบ็ดเสร็จต่อความขัดแย้งของเราในตะวันออกกลาง" ทรัมป์โพสต์
โพสต์ของทรัมป์ ระบุต่อว่า "จากทิศทางและบรรยากาศของการหารือที่เจาะลึก มีรายละเอียด และสร้างสรรค์เหล่านี้ ซึ่งจะดำเนินต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์ ผมจึงได้สั่งการให้กระทรวงสงครามเลื่อนการโจมตีทางทหารทุกรูปแบบต่อโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปเป็นเวลา 5 วัน โดยขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการประชุมและการหารือที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้“
อย่างไรก็ตามในอิหร่าน สื่อมวลชนหลายสำนักอ้างคำกล่าวของกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิเสธว่าไม่มีการเจรจาใดๆดังกล่าว และบ่งชี้ว่ามันเป็นเพียงความพยายามของ ทรัมป์ ในการฉุดรั้งราคาน้ำมันที่พุ่งทะยานจากสงคราม
กระนั้นในเวลาต่อมา ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ บิสซิเนส เน็ตเวิร์ก เน้นย้ำอีกว่า อิหร่าน ต้องการทำข้อตกลงเป็นอย่างมาก และมันอาจเกิดขึ้นภายใน 5 วันหรือน้อยกว่านั้น
ทรัมป์ กล่าวต่อว่าการเจรจาเมื่อเร็วๆนี้ระหว่าง สตีฟ วิตคอฟฟ์ และ จาเรด คุชเนอร์ ผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯกับคณะผู้แทนของอิหร่าน มีขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์(23มี.ค.) ที่ผ่านมา
คำกล่าวอ้างของทรัมป์ มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงเส้นตายในคืนวันจันทร์(23 มี.ค.) ที่ขีดไว้ให้อิหร่านเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ไม่อย่างนั้นจะทำลายล้างโรงไฟฟ้าของสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้
อิหร่าน ตอบโต้ด้วยการขู่วางทุ่นระเบิดทางทะเลในอ่าวเปอร์เซีย และเล็งเป้าเล่นงานโรงไฟฟ้าทั่วภูมิภาค ยกระดับวาทกรรมหนักหน่วงขึ้น หลังจากเคยขู่ว่าโลกเสี่ยงเผชิญทางพลังงานครั้งประวัติศาสตร์ หากว่าสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ลากยาวออกไป
(ที่มา:ฟ็อกซ์นิวส์/รอยเตอร์/อัลอาราบิยา)