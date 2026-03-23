อ้าวถอยเฉย!ทรัมป์เลื่อนโจมตีโรงไฟฟ้าอิหร่าน อ้างพูดคุยด้วยดีกับเตหะราน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันจันทร์(23มี.ค.) อ้างว่าอเมริกามีการพูดคุยที่ดีและมีประสิทธิผลกับอิหร่าน และเขาจะออกคำสั่งให้กองทัพเลื่อนปฏิบัติการโจมตีทางทหารใดๆที่เล็งเป้าเล่นงานโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของอิหร่าน เป็นเวลา 5 วัน
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจาก อิหร่านขู่โจมตีโรงไฟฟ้าของอิสราเอลและโรงไฟฟ้าที่ป้อนพลังงานแก่ฐานทัพต่างๆของอเมริกาทั่วภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ถ้าสหรัฐฯเล็งเป้าเล่นงานเครือข่ายไฟฟ้าของอิหร่าน
"การพูดคุยกับอิหร่านจะเดินหน้าไปตลอดทั้งสัปดาห์" ทรัมป์โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ "ผมได้มีคำสั่งให้กระทรวงสงคราม(กระทรวงกลาโหม) เลื่อนปฏิบัติการโจมตีทางทหารใดๆและทั้งหมด ที่เล็งเป้าเล่นงานโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของอิหร่านเป็นเวลา 5 วัน ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการประชุมและการพูดคุยหารือที่กำลังมีขึ้น"
(ที่มา:รอยเตอร์)