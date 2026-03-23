โลกผงะ! 'อิหร่าน' เก็บค่าเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลำละ 2 ล้านดอลลาร์

รัฐบาลอิหร่านเรียกเก็บเงินจากเรือบรรทุกน้ำมันบางลำสูงถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 66 ล้านบาท สำหรับการล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อเป็นการเสริมสร้างอำนาจควบคุมเหนือเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกแห่งนี้
สถานีโทรทัศน์แห่งชาติอิหร่าน (IRIB) รายงานเมื่อวันอาทิตย์ (22 มี.ค.) ว่า การเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวนมหาศาลนี้ถือเป็นการเริ่มต้นแนวทางใหม่ในการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบ ตามข้อมูลของสื่อ Iran International ซึ่งมีฐานอยู่ที่กรุงลอนดอน
“การเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเรือบางลำที่แล่นผ่านช่องแคบ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอิหร่าน” อาลาเอดดิน โบรูเจอร์ดี (Alaeddin Boroujerdi) สมาชิกรัฐสภาอิหร่าน กล่าว
โบรูเจอร์ดี ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่าน ยังกล่าวอีกว่า มาตรการนี้ได้ถูกนำมาใช้แล้ว และสะท้อนให้เห็นถึง “ระบอบอธิปไตย” ใหม่ในช่องแคบหลังจากผ่านมาหลายทศวรรษ
“เนื่องจากสงครามมีค่าใช้จ่าย ดังนั้นเราจึงต้องทำเช่นนี้ และเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านแดนจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ” เขากล่าว
คำกล่าวของ โบรูเจอร์ดี เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เตือนเมื่อวันเสาร์ (21) ว่า สหรัฐฯ อาจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน หากเตหะรานไม่ยุติการปิดกั้นช่องแคบภายใน 48 ชั่วโมง
ที่มา: Fox News