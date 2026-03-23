ฮือฮา! “ไทย” เปิดตัวจับมือ “เพนตากอน” เป็นสมาชิกใหม่ข้อตกลง PIPIR พร้อม “ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ออสซี“ มี “ไต้หวัน” ร่วมด้วย ขยายการผลิตมิสไซล์และโดรนทั่วเอเชีย “ฟิลิปปินส์” โดนเล็งเป็นที่ตั้งรง.ประกอบกระสุน

รอยเตอร์/MGRออนไลน์ – กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯแถลงวันศุกร์(20 มี.ค)เปิดตัวพันธมิตรผลิตยุทโธปกรณ์มิสไซล์และโดรนทั่วเอเชียภายใต้ข้อตกลงความเป็นพันธมิตรเพื่อความคล่องตัวทางอุตสาหกรรมอินโด-แปซิฟิก PIPIR (The Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience) ซึ่งมีไทย-อังกฤษกระโดดเข้าร่วมในนาทีสุดท้ายรวมทั้งหมด 16 ชาติล่าสุด
รอยเตอร์รายงานวันเสาร์(21 มี.ค)ว่า สหรัฐฯและชาติพันธมิตรกำลังวางแผนที่จะผลิตมิสไซล์และโดรนที่เป็นหัวใจสำคัญในการทหารยุคใหม่เข้าใกล้จุดร้อนในเอเชีย
การเปิดเผยแถลงการณ์ร่วมของเพนตากอนวันศุกร์(20)ข้อตกลงความเป็นพันธมิตรเพื่อความคล่องตัวทางอุตสาหกรรมอินโด-แปซิฟิก PIPIR (The Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience)
เกิดขึ้นหลังการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่ 18 มี.ค โดยกลุ่มความร่วมมือทางกลาโหมได้ต้อนรับ 2 ชาติสมาชิกใหม่คือ "ไทย" และ "อังกฤษ" เข้าร่วมส่งผลทำให้ในปัจจุบันกลุ่มความร่วมมือมีสมาชิกทั้งหมด 16 ชาติทั้งในภูมิภาคอินโดแปซิกและยุโรป
สื่อไทยภาคภาษาอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(22)ว่า ไทยประกาศตัวเข้าร่วมกลุ่ม PIPIR อย่างเป็นทางการ
โครงการนำร่องใหม่ไม่ต่ำกว่า 1 โครงการถูกประกาศรับรองรวมไปถึงการสำรวจความน่าจะเป็นในการตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์ F100/F110 และการจัดตั้งศูนย์บำรุงรักษาเครื่องยนต์ CH-47 Chinook ที่เกาหลีใต้
รอยเตอร์รายงานต่อว่า กลุ่มพันธมิตรใหม่มีรายงานว่าได้ตกลงเพื่อจัดตั้งโครงการใหม่เพื่อผลิตเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง SRM (Solid rocket motor) ที่ใช้กันมากในอาวุธนำวิถี โดยมี “ญี่ปุ่น” เป็นผู้นำ
เป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกมองว่าเป็นหนทางที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิตอาวุธนอกสหรัฐฯสำหรับชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์สำคัญ
กลุ่มความเป็นพันธมิตรเพื่อความคล่องตัวทางอุตสาหกรรมอินโด-แปซิฟิก PIPIR นี้เป็นกลุ่มที่ถูกจัดตั้งเพื่อการผลิตอาวุธของตัวเองและความสามารถในการผลิตทางการทหารภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สหรัฐฯได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อพฤษภาคมปี 2024 เพื่อลดความเสี่ยงสายพานการผลิตและช่วยชาติพันธมิตรของอเมริกาในการผลิตและการยังคงมีอุปกรณ์ทางการทหารใกล้ต่อจุดพิกัดที่อาจจำเป็นต้องใช้ยุทโธปกรณ์เหล่านี้
ขณะที่โดรนพบว่า ชาติสมาชิกต่างตกลงเห็นพ้องต่อขั้นตอนต่างๆในการพัฒนามาตรฐานร่วมและซัพพลายเชนร่วมกันสำหรับโดรนการทหารทั่วภูมิภาครวมถึงการทำงานด้านแบตเตอร์รีและมอเตอร์ขนาดเล็กของโดรน
กลุ่ม PIPIR ยังเห็นชอบในการหาทางเพื่อผลิตโดรนร่วมกันที่ใช้ในขอบเขตต่างๆของการทหาร
และสำหรับกระสุนมีรายงานว่า สมาชิกต่างกล่าวว่า จะพิจารณา “ฟิลิปปินส์” ในฐานะเป็นที่ตั้งโรงงานประกอบกระสุนปืนใหญ่ 30 ม.มที่ใช้กันมากสำหรับเครื่องบินรบและยานยนต์ภาคพื้น ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าฟิลิปปินส์ตั้งใกล้เขตพิพาททะเลจีนใต้และมีปัญหาระหองระแหงทางดินแดนกับ "จีน"
ทั้งนี้รอยเตอร์เคยรายงานเมื่อกลางเดือนว่า มะนิลาออกมาปฎิเสธการอ้างถือครองอธิปไตยเหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้ทั้งหมดของปักกิ่ง พร้อมยังคงยืนกรานว่าแนวสันดอนสการ์โบโร (Scarborough Shoal )อยู่ในส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรตลีย์เป็นของฟิลิปปินส์
การแผ่อิทธิพลทางการทหารของปักกิ่งยังเป็นที่น่าวิตกในภูมิภาค
นิเคอิเอเชียของญี่ปุ่นเคยรายงานเมื่อ 19 ก.พ ว่า ดูเหมือนปักกิ่งจะใช้กองเรือประมงจีนจำนวน 2,000 ลำได้ทำการแปรขบวนคล้ายการแปรขบวนที่พบในทางการทหารเกิดขึ้นทะเลจีนตะวันออก หนังสือพิมพ์สเตรทไทม์สของสิงคโปร์รายงานเรื่องนี้เช่นกันเมื่อวันที่ 14 มี.ค ระบุว่า ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเป็นการเตรียมพร้อมทางการทหารของกองทัพจีนที่ต้องการทดสอบเพื่อต้องการใช้กองทัพเรือประมงในวิกฤตไต้หวัน
อ้างอิงข้อมูลจาก AI ของกูเกิลเกี่ยวกับกองทัพเรือประมงจีนที่รู้จักในชื่อ "sea swarm" พบว่า เมื่อต้นปี 2026 มีเรือประมงจำนวนราว 2,000 ลำรวมตัวในทะเลจีนตะวันออก แปรขบวนเป็นรูปเรขาคณิต เกิดขึ้นเมื่อ 25 ธ.ค และอีกครั้งเมื่อวันที่ 11 ม.ค ต้นปีนี้
AI ของกูเกิลวิเคราะห์ว่า ความเคลื่อนไหวกองกำลังกึ่งทหารทางทะเลของปักกิ่งนี้มีขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการปิดกั้นหรือใช้เพื่อคุกคามญี่ปุ่นและไต้หวัน
ขณะที่ไทเปไทม์สรายงานว่า ไต้หวันสัปดาห์ที่แล้วเข้าร่วมการประชุมกลุ่มความเป็นพันธมิตรเพื่อความคล่องตัวทางอุตสาหกรรมอินโด-แปซิฟิก PIPIR ในฐานะ "ที่ปรึกษา" อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
เป็นการเช้าร่วมในวันพุธ(18)ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีครั้งที่ 2
ไทเปไทม์สรายงานว่า ผลจากการต้อนรับ 2 ชาติสมาชิกใหม่ได้แก่ ไทย และ อังกฤษ ส่งผลทำให้ปัจจุบันกลุ่มความร่วมมือทางอุตสาหกรรมทหารเพื่ออินโดแปซิฟิก PIPIR มีทั้งหมด 16 ชาติได้แก่ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมัน อิตาลร ญี่ปุ่น ลิทัวเนีย เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สวีเดน ไทย และอังกฤษ