รมต.คิวบาลั่น! พร้อมระดมคนทั้งชาติต่อต้าน 'การรุกราน' จากสหรัฐฯ หลัง 'ทรัมป์' เปรยอยาก 'ยึดครอง'

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาเผยประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับการรุกรานที่อาจเกิดขึ้นจากสหรัฐฯ หลังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมากล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะ "เข้ายึดครอง" เกาะแห่งนี้
คำกล่าวนี้เกิดขึ้นในขณะที่คิวบากำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเกิดจากมาตรการปิดล้อมน้ำมันที่ ทรัมป์ เริ่มใช่กับคิวบามาตั้งแต่เดือน ม.ค.
ในเดือนนี้ ฮาวานาได้เปิดการเจรจากับวอชิงตันเพื่อพยายามลดความตึงเครียด อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการ "เข้ายึดครองคิวบาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง" โดยอ้างว่าเขาสามารถ" ทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ" กับประเทศแถบแคริบเบียนแห่งนี้
คาร์ลอส เฟอร์นันเดซ เดอ คอสซิโอ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบา กล่าวในการให้สัมภาษณ์รายการ Meet the Press ของ NBC เมื่อวันอาทิตย์ (22) ว่า คิวบา “มีความพร้อมที่จะระดมพลังคนทั้งชาติเพื่อต่อต้านการรุกรานทางทหารมาโดยตลอด”
“เราไม่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ แต่เราคงไร้เดียงสา หากเราไม่เตรียมพร้อม” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าสหรัฐฯ “ไม่มีเหตุอันชอบธรรมใดๆ ทั้งสิ้น” ในการที่จะรุกรานคิวบาทุกรูปแบบ
เฟอร์นันเดซ เดอ คอสซิโอ ยังปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลในคิวบา หลังจากมีรายงานว่า สหรัฐฯ กำลังพิจารณาข้อตกลงผ่อนคลายข้อจำกัดทางการค้า เพื่อแลกกับการ “ถอนตัว” ของประธานาธิบดี มิเกล ดิอาซ-กาเนล แห่งคิวบา
เขายืนยันว่า ตัวเลือกนี้ “ถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง” ในการเจรจากับสหรัฐฯ
สัปดาห์ที่แล้ว คิวบาเผชิญกับวิกฤตไฟฟ้าดับทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนเกือบ 11 ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ และยังเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับและขาดแคลนเชื้อเพลิงเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลังจากที่การขนส่งน้ำมันจากเวเนซุเอลาถูกระงับตามมาตรการของสหรัฐฯ ที่ต่อต้านประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร และความพยายามของวอชิงตันที่จะปิดกั้นผู้จัดหาน้ำมันรายอื่นๆ ด้วย
ทรัมป์ อ้างถึงความสัมพันธ์ของคิวบากับรัสเซีย จีน อิหร่าน และกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนปาเลสไตน์ เป็นเหตุผลในการปิดล้อม ขณะที่ฮาวานาประณามการกระทำดังกล่าวว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่มา: RT