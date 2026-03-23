ผอ. IEA เตือน 'ภัยคุกคามร้ายแรง' ต่อเศรษฐกิจโลก ทุกประเทศ 'ไม่รอด' วิกฤตพลังงานจากสงครามอิหร่าน

ดร. ฟาติห์ บิโรล (Fatih Birol) ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ออกมาเตือนถึง “ภัยคุกคามร้ายแรง” จากวิกฤตพลังงานอันเป็นผลมาจากสงครามในตะวันออกกลาง พร้อมย้ำว่า “จะไม่มีประเทศใดเลยที่รอดจากผลกระทบของมัน”
ระหว่างให้สัมภาษณ์ที่สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งชาติในกรุงแคนเบอร์ราของออสเตรเลียวันนี้ (23 มี.ค.) บิโรล เปรียบเทียบวิกฤตพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นกับสถานการณ์ในช่วงทศวรรษ 1970 และผลจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนในปี 2022
“สถานการณ์ที่ในตอนนี้คือ วิกฤตน้ำมัน 2 ด้าน และวิกฤตก๊าซธรรมชาติอีก 1 มารวมกัน” เขากล่าว
“เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่ร้ายแรงในวันนี้ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้”
“ไม่มีประเทศใดในโลกที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ หากมันยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไป ดังนั้น จำเป็นที่ทั่วโลกจะต้องร่วมมือกัน”
บิโรล ยังเผยด้วยว่า มีสินทรัพย์ด้านพลังงานอย่างน้อย 40 แห่งได้รับความเสียหาย หรือเสียหายอย่างหนักทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง สืบเนื่องจากสงคราม
“มีสินทรัพย์ด้านพลังงานอย่างน้อย 40 แห่งได้รับความเสียหาย หรือเสียหายรุนแรงมาก ใน 9 ประเทศ” เขากล่าว
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และอิหร่านต่างสาดถ้อยคำข่มขู่กันไปมาขณะที่สงครามยืดเยื้อสู่สัปดาห์ที่ 4 โดยผู้นำสหรัฐฯ เรียกร้องให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันและก๊าซประมาณ 20% ของโลก
การที่อิหร่านประกาศปิดกั้นและยิงโจมตีเรือที่พยายามล่องผ่านช่องแคบส่งผลให้การขนส่งปิโตรเลียมทั้งหมดแทบจะหยุดชะงัก และผลักดันราคาน้ำมันให้พุ่งสูงขึ้น
บิโรล กล่าวว่า IEA อยู่ระหว่างปรึกษาหารือกับรัฐบาลทั้งในเอเชียและยุโรปเพื่อปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองเพิ่มเติม “หากมีความจำเป็น” จากสถานการณ์สงครามอิหร่านซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆ
ก่อนหน้านี้ รัฐสมาชิก IEA ได้ตกลงเห็นพ้องกันในวันที่ 11 มี.ค. ที่จะปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์มากเป็นประวัติการณ์ 400 ล้านบาร์เรล เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้น
ที่มา: เอเอฟพี, รอยเตอร์