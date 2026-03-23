ไม่ใช่แค่เปโตรดอลลาร์!อิหร่านล็อคเป้าทุบศก.อเมริกา ขู่เล่นงานพวกที่ถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ

โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ส่งคำเตือนรอบใหม่ท่ามกลางความขัดแย้งที่ขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆกับสหรัฐฯ พูดเป็นนัยสถาบันทางการเงินและนักลงทุนอาจถูกปฏิบัติในฐานะเป้าหมายทางทหาร บ่งชี้มีเป้าประสงค์เล่นงานเศรษฐกิจของอเมริกา
ในข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์เมื่อวันอาทิตย์(22 มี.ค.) กาลิบาฟ เขียนว่าสถาบันทางการเงินทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนสนับสนุนกองทัพสหรัฐฯเป็น "เป้าหมายโดยชอบธรรม" และอ้างว่าพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา "เปียกโชกไปด้วยเลือดของชาวอิหร่าน" ก่อนโพสต์ปิดท้ายด้วยการส่งเสียงเตือนไปยังนักลงทุนโดยตรงว่า "เราจะจับตาพอร์ตการลงทุุนของคุณ นี่คือการแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย"
เมื่อเดือนที่แล้ว สหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีเป้าหมายทางทหารสำคัญๆในอิหร่าน และสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดและแกนนำระดับสูงในรัฐบาลคนอื่นๆ อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดรนโจมตีอิสราเอลและบรรดารัฐต่างๆในอ่าวอาหรับ อันเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ
การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่้งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วนราวๆ 20% ของอุปทานน้ำมันโลก ยังคงปั่นป่วนอย่างหนักท่ามกลางสงคราม แม้อิหร่านบอกว่าเรือบางส่วนจากประเทศต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโจมตีรัฐอิสลาม อาจได้รับอนุญาตให้สัญจรผ่านก็ตาม
กาลิบาฟ อดีตผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม และหนึ่งในนักการเมืองทรงอิทธิพลที่สุดของอิหร่าน ปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะบุคคลที่ส่งเสียงดังที่สุดระหว่างความขัดแย้ง โดยตลอดช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เขาเตือนหลายต่อหลายครั้งบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ต่อการโจมตีแก้แค้นโครงสร้างพื้ฐานของอเมริกาและอิสราเอล และประกาศว่าอิหร่านจะละทิ้งความอดทนอดกลั้นทั้งหมด ถ้าสินทรัพย์ที่สำคัญของพวกเขาถูกโจมตี
ในข้อความที่โพสต์วันอาทิตย์(22 มี.ค.) ยกระดับความแข็งกร้าวมากขึ้น เล็งเป้าไปไกลกว่าเดิม วางกรอบพวกที่มีส่วนร่วมทางการเงินในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในฐานะพวกผู้สมคบคิดในปฏิบัติการทางทหาร ทั้งนี้พันธบัตรรัฐบาลอเมริกา ถือครองโดยธนาคารกลางประเทศต่างๆ, กองทุนบำเหน็จบำนาญ, ธนาคารต่างๆและนักลงทุนรายบุคคลทั่วโลก โดยมันเปรียบเสมือนเป็นประดูกสันหลังของระบบการเงินโลก
อิหร่าน มีประวัติใช้วาทกรรมก้าวร้าวมาช้านาน โดยมีเป้าหมายทั้งป้องปรามและก่อแรงกดดันทางจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดทางทหาร ในขณะที่ทำเนียบขาวส่งเสียงเตือนซ้ำๆว่า อิหร่านจะเจอกับผลที่ตามมาอันร้ายแรง สำหรับการโจมตีใดๆต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์(21 มี.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขีดเส้นตายอิหร่านบนทรูธโซเชียล ขู่จะทำลายล้างโรงไฟฟ้าของอิหร่าน หากว่าเตหะรานไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ ภายใน 48 ชั่วโมง ในเรื่องนี้ กาลิบาฟ ตอบโต้ด้วยการเตือนว่า การโจมตีใดๆเล่นงานโรงไฟฟ้าหรือโครงสร้างพื้นฐาน จะโหมกระพือการโจมตีแก้แค้นที่ตั้งทางน้ำมันและพลังงานทั่วตะวันออกกลาง
(ที่มา:นิวส์วีค)