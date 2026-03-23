แตกยับ! นายพลฝรั่งเศสด่าทรัมป์ออกทีวี 'ไปตายซะ' เย้ยอ้อนวอนยุโรปช่วยจัดการอิหร่านทั้งที่ขู่ยึดกรีนแลนด์

After saying Trump actually expects help after threatening to invade Greenland, French Gen. Richoux said he can “go fuck himself.” pic.twitter.com/qLKaVeIaZW— WarMonitor (@TheWarMonitor) March 22, 2026
บรรดานักวิเคราะห์ข่าวในยุโรป กำลังหัวเราะเยาะใส่หน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในนั้นรวมถึงนายพลฝรั่งเศสเกษียณอายุรายหนึ่ง ที่ถากถางกรณีผู้นำอเมริกายังกล้าขอความช่วยเหลือจากบรรดาชาติยุโรป ในการทำศึกสงครามกับอิหร่าน ทั้งๆที่ผ่านๆมา เขาหลบหลู่ดูหมิ่นยุโรปมากมายหลายครั้ง ในนั้นรวมถึงแสดงความปรารถนายึดเกาะกรีนแลนด์ ดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์ก
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานโทรทัศน์ LCI ของฝรั่งเศส ทางมิชาเอล ริชูซ์ นายพลปลดเกษียณ กล่าวว่า "เขาทำตัวเองแท้ๆ เขาต้องการรุกรานประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรป กรีนแลนด์ เมื่อไม่นานมานี้ และตอนนี้กลับบอกกับเพื่อนเก่าของเขา ซึ่งเขาไม่เคยปรึกษา คนที่เขาดูถูกเหยียดหยาม โดยเฉพาะอังกฤษ พูดกับพวกเขาว่า เราจะจำไว้"
"ตอนนี้ เขาต้องการพวกเรา? พูดตรงๆเลย ไปตายซะเถอะ" เขากล่าวก่อนหัวเราะร่า ระหว่างให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์ในฝรั่งเศส ที่มีผู้ชมหลายล้านคน ขณะที่มันแสดงให้เห็นถึงอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับสหัฐฯ ซึ่งหลายฝ่ายเคยแสดงความกังวลว่ามันกำลังถูกทำลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป
โฮปเวลล์ ชินโอโน ผู้สื่อข่าวชาวอเมริกา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพูดที่นายพลฝรั่งเศสรายนี้เลือกใช้กับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุ "ผมไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้ในชั่วชีวิตของผม นายพลปลดเกษียณฝรั่งเศสบอกให้ประธานธิบดีสหรัฐฯที่อยู่ในตำแหน่ง ไปตายซะ ออกอากาศสดทางโทรทัศน์ มันเป็นช่วงเวลาที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนว่า ความสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติกเสื่อมทรามลงมากแค่ไหน"
เขากล่าวต่อว่า "ยุโรปสามารถยืนหยัดอยู่ในจุดนี้ได้ เพราะว่า ทรัมป์ เหลือเวลาดำรงตำแหน่งอีกแค่ 2 ปีเศษ พวกเขาสามารถนั่งเฉยๆรอให้ผ่านช่วงเวลานี้ และรอจังหวะที่เหมาะสม ประธานาธิบดีที่มีความคิดดีกว่านี้เข้าสู่ทำเนียบขาว ไม่ว่าจะรีพับลิกันหรือเดโมแครต ดูเหมือนว่าคงจะไม่มีประธานาธิบดีคนไหนที่จะทำตัวเหมือนตัวทำลายล้าง อย่างที่ทรัมป์เป็นอีกแล้ว"
ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ริชูซ์ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ทรัมป์ หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯแสดงความปรารถนาอย่างครอบครองกรีนแลนด์ในเดือนมกราคม เขาเคยส่งเสียงเตือนอเมริกา ประกาศว่าถ้ารุกรานเกาะกรีนแลนด์ มันจะเท่ากับเป็นศัตรูกับยุโรป "กรีนแลนด์คือเส้นตาย ถ้าสหรัฐฯรุกราน พวกเขาจะกลายมาเป็นศัตรู เราจะสู้รบกับอเมริกา" เขากล่าว
เมื่อเร็วๆนี้มีการเปิดเผยว่าเดนมาร์กส่งทหารใช้กระสุนจริงและระเบิดทำลายรันเวย์สนามบินเมืองนุก เมืองเอกของเกาะกรีนแลนด์ และในเมืองคังเกอร์ลุสซูอัค รับมือกรณีที่สหรัฐฯอาจตัดสินใจรุกรานกรีนแลนด์
พวกเจ้าหน้าที่แสดงความกังวลว่าอเมริกาอาจโจมตีได้ทุกเมื่อ หลัง ทรัมป์ ขู่ยึดกรีนแลนด์ ทั้งแบบง่ายๆหรือด้วยวิธีการที่ยากลำบาก "ทรัมป์ พูดพร่ำว่าเขาต้องการควบคุมกรีนแลนด์ และจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาก็เกิดขึ้น ดังนั้น เราจำเป็นต้องจริงจังกับทุกสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้" แหล่งข่าวบอกกับสถานีโทรทัศน์ DR ของเดนมาร์ก เมื่อไม่นานที่ผ่านมา
(ที่มา:เอโอแอล)