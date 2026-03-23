หนีเสือปะจระเข้! ชาวซีเรียประท้วงรัฐบาลใหม่จำกัดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-ละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคล

ชาวซีเรียหลายร้อยคนออกมาประท้วงที่ใจกลางกรุงดามัสกัสเมื่อวันอาทิตย์ (22 มี.ค.) เพื่อต่อต้านมาตรการจำกัดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลในวงกว้างว่า รัฐบาลใหม่ที่ปกครองโดยกลุ่มอิสลามิสต์อาจเพิ่มความเข้มงวดในการจำกัดเสรีภาพส่วนบุคคล
สัปดาห์ที่แล้ว เมืองหลวงของซีเรียได้สั่งห้ามการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารและบาร์ โดยอนุญาตให้เฉพาะร้านค้าในย่านคริสเตียน 3 แห่งเท่านั้นที่สามารถขายได้
ในย่านหนึ่งคือ บาบ ตูมา ประชาชนได้รวมตัวกันประท้วงอย่างเงียบๆ ตามคำเรียกร้องของภาคประชาสังคมที่ให้ประณามสิ่งที่พวกเขากล่าวว่า เป็นการทำให้ความแตกแยกทางศาสนาลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยมีป้ายผ้าที่เขียนว่า "เสรีภาพส่วนบุคคลคือเส้นแดง"
ทีมข่าวเอเอฟพีในพื้นที่รายงานว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้เฝ้าติดตามการชุมนุม
"การตัดสินใจแบบนี้ยอมรับไม่ได้" รามี คูสซา นักเขียนบทโทรทัศน์วัย 37 ปี กล่าวกับเอเอฟพีระหว่างการประท้วง
ฮานัน อัสซี ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ชี้ว่า ชาวซีเรียมี "ปัญหาที่ถูกลืมอีกนับพันๆ เรื่อง ตั้งแต่ความยากจนไปจนถึงผู้พลัดถิ่น คนไร้บ้าน และผู้ลี้ภัย" และรัฐควรให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากกว่า
ข้อจำกัดล่าสุดนี้มีขึ้นตามหลังการตัดสินใจหลายอย่าง เช่น การบังคับสวมใส่ชุดว่ายน้ำแบบ "สุภาพ" บนชายหาดสาธารณะทั่วประเทศ และการห้ามแต่งหน้าสำหรับพนักงานภาครัฐในเมืองลาตาเกีย เป็นต้น
การเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้จุดประกายความกังวลต่อแนวคิดอนุรักษนิยมทางสังคมที่ค่อยๆ คืบคลานเข้ามา นับตั้งแต่กลุ่มอิสลามิสต์เข้ายึดอำนาจ ตามหลังการล่มสลายของระบอบ บาชาร์ อัล-อัสซาด ซึ่งปกครองมายาวนานในปี 2024
มิเรลลา อาบู ชานาบ นักกิจกรรมวัย 37 ปี กล่าวว่า เธอเชื่อว่าคำสั่งดังกล่าว "กำลังตัดขาดวิถีชีวิตของผู้คนและแบ่งแยกดามัสกัส" ตามแนวทางศาสนา
"นี่เป็นเรื่องของเสรีภาพส่วนบุคคล ใครอยากดื่มก็ดื่มได้ และใครไม่อยากดื่มก็ไม่ต้องดื่ม" เธอบอก
ทางเทศบาลเมืองดามัสกัสให้เหตุผลในการตัดสินใจโดยอ้างถึงข้อร้องเรียนต่างๆ โดยกล่าวว่า "เป็นไปตามคำขอของชุมชนท้องถิ่น และมีจุดประสงค์เพื่อขจัดพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม"
ในถ้อยแถลงเมื่อวันเสาร์ (21) ทางการดามัสกัสยังคงยืนยันการตัดสินใจเดิม ซึ่งไม่มีผลบังคับใช้กับโรงแรม และบอกว่าจะไปศึกษาข้อยกเว้นสำหรับร้านอาหารที่เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว
แม้รัฐบาลซีเรียใหม่จะให้คำมั่นว่าจะปกป้องชนกลุ่มน้อย รวมถึงชาวคริสต์ แต่ประเทศก็ถูกสั่นคลอนด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงทางศาสนาหลายครั้ง
ที่มา: เอเอฟพี