2รุม1เอาไม่ลง!เนทันยาฮูอ้างเหตุยิงใส่ฐานทัพเกาะดิเอโกการ์เซีย ร้องหาทั่วโลกช่วยจัดการอิหร่าน

เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ในวันอาทิตย์(22 มี.ค.) เรียกร้องประเทศอื่นๆให้เข้าร่วมต่อสู้กับอิหร่าน อ้างเหตุยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐฯและสหราชอาณาจักรบนเกาะดิเอโกการ์เซียเมื่อเร็วๆนี้ เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าเตหะรานกำลังเป็นภัยคุกคามโลกมากขึ้นเรื่อยๆ
ในการให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่อิหร่านยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งโจมตีเมืองอารัด ทางภาคใต้ของอิสราเอล เนทันยาฮูกล่าวว่าสถานการณ์เมื่อเร็วๆนี้ แสดงให้เห็นว่า อิหร่าน มีความอันตรายเกินกว่าในระดับภูมิภาคไปแล้ว
"ถ้าคุณต้องการข้อพิสูจน์ความอันตรายของอิหร่านที่มีต่อทั้งโลก ในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา เป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี" เขากล่าว "ตอนนี้พวกเขามีศักยภาพถึงขั้นโจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินยุโรป ทุกๆคนล้วนแต่อยู่ในระยะสายตาของพวกเขา"
เนทันยาฮู ชี้ถึงกรณีขีปนาวุธลูกหนึ่งของอิหร่าน เล็งเป้าเล่นงานฐานทัพทหารแห่งหนึ่งที่ปฏิบัติการโดยสหรัฐฯและสหราชอาณาจักรบนเกาะดิเอโก การ์เซีย ในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากอิหร่านถึงกว่า 4,000 กิโลเมตร
สื่อมวลชนแห่งรัฐอิหร่าน รายงานในวันอาทิตย์(22 มี.ค.) ว่ามีการยิงขีปนาวุธ 2 ลูกเข้าใส่ฐานทัพอังกล่าว ขณะที่สื่อมวลชนอเมริกาแหลายแห่ง ระบุว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งเกิดขัดข้อง ส่วนอีกลูกถูกสกัดไว้ได้
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของอิหร่าน ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราห์ ในวันอาทิตย์(22มี.ค.) ชี้แจงว่าตหะรานไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบหรืออยู่เบื้องหลังเหตุยิงขีปนาวุธเข้าใส่ฐานทัพทหารของสหรัฐฯและสหราชอาณาจักรบนเกาะดิเอโก การ์เซีย
ขณะที่สหราชอาณาจักร โดย สตีฟ รีด รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะ บอกว่ายังไม่มีผลการประเมินใดๆ ที่สนับสนุนข้ออ้างที่ว่า อิหร่านกำลังวางแผนโจมตียุโรปด้วยขีปนาวุธ หรือแม้กระทั่งว่าอิหร่านมีศักยภาพที่จะทำเช่นนั้นได้
เนทันยาฮู ยังกล่าวหา เตหะราน กำลังหาทางปั่นป่วนเส้นทางการค้าโลก ในนั้นรวมถึงข่มขู่เส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ "พวกเขาขัดขวางหยุดเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศ เส้นทางขนส่งพลังงาน และพยายามขู่กรรโชกทั่วโลก"
ในการเน้นย้ำเสียงเรียกร้องให้นานาชาติเข้ามาพัวพันในสงคราม เนทันยาฮู กล่าวเพิ่มเติมว่า "คุณคิดว่าการข่มขู่ทั่วโลกโดยระบอบปกครองนี้จะหยุดลงหรือ คุณมีอะไรมาพิสูจน์ อิสราเอลและสหรัฐฯกำลังทำงานร่วมกันเพื่อคนทั้งโลก และมันถึงเวลาแล้วที่จะได้เห็นพวกผู้นำของประเทศต่างๆที่เหลือ เข้าร่วมกับเรา"
สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ กระตุ้นให้เตหะรานตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดรนโจมตีอิสราเอลและบรรดาพันธมิตรของอเมริกาในภูมิภาค
(ที่มา:ดีพีเอ)