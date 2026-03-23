เข้าตาจน!สหรัฐฯแจ้งพันธมิตรเตรียมยกพลบุกยึดเกาะคาร์ก หวังบีบอิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ได้แจ้งไปยังพวกเจ้าหน้าที่ในอิสราเอลและชาติอื่นๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา บอกว่าดูเหมือนอาจไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับอเมริกา ยกเว้นแต่เปิดปฏิบัติการทางทหารทางภาคพื้นเพื่อยึดเกาะคาร์กของอิหร่าน ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เยรูซาเลมโพสต์ อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้
เกาะคาร์ก ซึ่งตั้งอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย ถูกใช้เป็นศูนย์กลางหลักของอิหร่าน สำหรับส่งออกน้ำมัน โดย 90% ของน้ำมันดิบมี "จีน" เป็นจุดหมายปลายทาง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เริ่มมีการพูดคุยกันภายในรัฐบาลสหรัฐฯในกรณีที่ว่า การยึดเกาะแห่งนี้จะช่วยบีบบังคับให้อิหร่านหยุดขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้หรือไม่
เยรูซาเลมโพสต์รายงาน เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งยืนยันว่า "กองทัพอเมริกากำลังเร่งส่งนาวิกโยธินและบุคลากรของกองทัพเรือหลายพันนายเข้าไปยังตะวันออกกลาง"
การประจำการดังกล่าว รวมไปถึงหมู่เรือเตรียมพร้อมยกพลขึ้นบก "ยูเอสเอส บ็อกเซอร์" ซึ่งประกอบด้วยเรือโจมตียกพลขึ้นบก ยูเอสเอส บ็อกเวอร์ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็ก เช่นเดียวกับเรืออู่ลำเลียงพลยกพลขึ้นบก ยูเอสเอส ปอร์ทแลนด์ และ ยูเอสเอ คอมสต๊อก
เรือทั้ง 3 ลำ บรรทุกนาวิกโยธินและกำลังรบเพิ่มเติมราวๆ 4,500 นาย
เมื่อราวๆ 1 สัปดาห์ครึ่ง สหรัฐฯโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะคาร์ก หลังจากนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เขียนข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ว่า "เราได้ทำลายทุกเป้าหมายทางทหารบนเกาะ" พร้อมอ้างเขาตัดสินใจไม่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันทั่วทั้งเกาะในช่วงเวลาดังกล่าว แต่เตือนว่า "ถ้าอิหร่านขัดขวางความเคลื่อนไหวในช่องแคบฮอร์มุซ ผมจะทบทวน"
ขณะเดียวกับ ทรัมป์ ส่งเสียงขู่อิหร่านในวันเสาร์(21 มี.ค.) ย้ำว่าถ้าไม่เปิดช่องแคบ เขาจะเล่นงานโรงไฟฟ้าของอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม เมซูด ปาเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ในวันอาทิตย์(22มี.ค.) ตอบโต้ ทรัมป์ ขีดเส้นตายเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ภายใน 48 ชั่วโมง ไม่เช่นนั้นจะเผชิญกับการโจมตีโรงไฟฟ้า ระบุคำพูดดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความสิ้นหวัง ขณะที่กองทัพเตหะรานเสริมจะเอาคืนหนัก ทั้งปิดช่องแคบแห่งนี้โดยสิ้นเชิงและถล่มธุรกิจต่างๆของอเมริกาในตะวันออกกลาง
(ที่มา:เยรูซาเลมโพสต์)