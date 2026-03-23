พวกเดียวกันยังมึน!รมว.คลังสหรัฐฯคาด'ทรัมป์'อาจยกระดับโจมตีอิหร่าน เปิดทางสำหรับค่อยๆถอนตัวจากสงคราม

สหรัฐฯอาจจำเป็นต้องยกระดับการโจมตีอิหร่าน เปิดทางสำหรับค่อยๆถอยออกจากสงคราม ตามคำสันนิษฐานของสกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังอเมริกาในวันอาทิตย์(22มี.ค.) หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ดูเหมือนพูดขัดแย้งในตัวเอง เกี่ยวกับเส้นทางปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ
ทรัมป์ ในวันอาทิตย์(22 มี.ค.) ขู่ "ทำลายล้าง" โรงไฟฟ้าของอิหร่าน ถ้าเตหะรานไม่ยอมปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์ หนึ่งวันหลังจากบอกว่าอเมริกา "ใกล้มากๆแล้ว" ในการบรรลุเป้าหมายทั้งหลาย และเขากำลังพิจารณาค่อยๆถอยห่างจากสงคราม
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับรายการ "มีทเดอะเพรส" ของสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซี ทาง เบสเซนต์ ถูกถามว่า ทรัมป์ กำลังลดระดับหรือยกระดับการทำสงคราม ในเรื่องนี้รัฐมนตรีคลังตอบว่า "มันไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ บางครั้งคุณจำเป็นต้องยกระดับเพื่อลดระดับ" เบนเซนต์บอก "นี่เป็นเพียงภาษาเดียวที่อิหร่านเข้าใจ" เขากล่าวอ้าง
คำขู่ของอิหร่าน ที่จะปิดตายช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งก๊าซและน้ำมันอันสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานก๊าซและน้ำมันโลก ผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นทั่วโลก
ส่วนหนึ่งในความพยายามบรรเทาความปั่นป่วนในตลาด สหรัฐฯยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านเป็ฯการชั่วคราว เช่นเดียวกับน้ำมันรัสเซีย ที่ล่องลอยอยู่กลางทะเลแล้วในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อไฟย้อนศร ฝ่ายเห็นต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเท่ากับเป็นการมอบทุนแก่อิหร่าน ในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านที่เปิดศึกกับสหรัฐฯและอิสรเอลกำลังดำเนินอยู่
เมื่อเอ็นบีซี ถามเกี่ยวกับการกระทำที่สวนทางกัน เบสเซนต์ ปกป้องความเคลื่อนไหวดังกล่าว ระบุมันกำลังช่วยผ่อนคลายแรงกดดันที่มีต่อบรรดาพันธมิตรของอเมริกา และฉุดราคาน้ำมันให้ลดต่ำลง ขัดขวางไม่ให้อิหร่านได้ประโยชน์จากราคาที่พุ่งทะยาน
"น้ำมันอิหร่านถูกส่งไปขายให้จีนมาโดยตลอด แต่มันกำลังเป็นการขายแบบลดราคา คิดว่าแบบไหนมันดีกว่ากัน? ถ้าน้ำมันดีดตัวขึ้นระดับ 150 ดอลลาร์ แล้วพวกเขา(อิหร่าน) ได้รับเงิน 70% จากระดับนั้น หรือกดให้ราคาน้ำมันต่ำกว่า 100 ดอลลาร์" เบสเซนต์ระบุ
ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่พุ่งทะยาน พบเห็นราคาน้ำมันตามปั๊มต่างๆทั่้วสหรัฐฯดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ก่อความเสี่ยงทางการเมืองแก่ประธานาธิบดีทรัมป์ ไม่กี่เดือนก่อนถึงศึกเลือกตั้งกลางเทอม
อย่างไรก็ตาม เบสเซนต์ ในวันอาทิตย์(22 มี.ค.) ปฏิเสธกำหนดกรอบเวลาว่าเมื่อไหร่ที่ชาวอเมริกาควรคาดหวังว่าราคาน้ำมันจะปรับลดลง และอ้างว่าบรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง เห็นพ้องด้วยว่าการรื้อถอนภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นชั่วคราว
"ผมไม่รู้ว่ามันจะลากยาวไป 30 วัน ผมไม่รู้ว่ามันจะลากยาวไป 50 วัน ผมไม่รู้ว่ามันจะลากยาวไป 100 วันหรือไม่" เขากล่าว "แต่ผมรู้ว่าเพื่อตะวันออกกลางจะมีสันติภาพต่อไปอีก 50 ปี และทำให้ระบอบการปกครองอิหร่านหมดอำนาจ มันมีค่าพอ"
(ที่มา:เอเอฟพี)