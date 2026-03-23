อิหร่านเย้ยทรัมป์"กำลังสิ้นหวัง'ขู่โจมตีโรงไฟฟ้า กร้าวจะตอบโต้หนักปิดฮอร์มุซสิ้นเชิง-ถล่มธุรกิจอเมริกา

เมซูด ปาเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน ในวันอาทิตย์(22มี.ค.) ตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ขีดเส้นตายเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ภายใน 48 ชั่วโมง ไม่เช่นนั้นจะเผชิญกับการโจมตีโรงไฟฟ้า ระบุคำพูดดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความสิ้นหวัง ขณะที่กองทัพเตหะรานเสริมจะเอาคืนหนัก ทั้งปิดช่องแคบแห่งนี้โดยสิ้นเชิงและถล่มธุรกิจต่างๆของอเมริกาในตะวันออกกลาง
เปเซชเคียน เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันอาทิตย์(22มี.ค.) "คำขู่และการข่มขวัญมีแต่เสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรา ช่องแคบฮอร์มุซเปิดแก่ทุกฝ่ายยกเว้นแต่พวกที่ล่วงละเมิดดินแดนของเรา เราเผชิญหน้าอย่างมั่นคงกับคำขู่เพ้อเจ้อ ในสนามรบ"
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน กล่าวว่าถ้าอเมริกาโจมตีโรงไฟฟ้าของประเทศ ช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิดตายโดยสิ้นเชิงและจะไม่กลับมาเปิดจนกว่า "โรงไฟฟ้าที่ถูกทำลายของเราจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่" ตามรายงานของบีบีซี
นอกจากนี้แล้วกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ยังประกาศกร้าวด้วยว่าจะแก้แค้นด้วยการเล็งเป้าเล่นงานโรงไฟฟ้าของอิสราเอล โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและแหล่งที่ตั้งทางไอที
ในวันเสาร์(21มี.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ "ทำลายล้าง" โรงไฟฟ้าของอิหร่าน ถ้าเตหะรานไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์ภายใน 48 ชั่วโมง บ่งชี้ถึงการยกระดับทำสงครามอย่างมีนัยสำคัญ หนึ่งวันหลังจากที่เขาเพิ่งพูดเกี่ยวกับการค่อยๆลดระดับการทำสงคราม ที่ตอนนี้ลากยาวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 แล้ว
ถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันอาทิตย์(22มี.ค.) กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ยังระบุด้วยว่าบรรดาบริษัทต่างๆที่มีสหรัฐฯถือหุ้นอยู่ จะ "ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง" ถ้าที่ตั้งทางพลังงานของเตหะรานตกเป็นเป้าโจมตีของวอชิงตัน และที่ตั้งทางพลังงานของประเทศต่างๆอันเป็นที่ตั้งของฐานทัพอเมริกา ก็จะเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมเช่นกัน
แม้ฝ่ายสหรัฐฯส่งเสียงแข็งกร้าว แต่ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจน เมื่อถูกถามเกี่ยวกับคำขู่ของทรัมป์ ที่จะโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน ถ้าไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสิ้นเชิง และในคำถามที่ว่าอิสราเอลจะเข้าร่วมในปฏิบัติการดังกล่าวหรือไม่
"ผมคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์รู้ดีว่าเขากำลังทำอะไร และไม่ว่าเราจะทำอะไร เราก็จะทำร่วมกัน ด้วยความไว้วางใจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้" เนทันยาฮูกล่าวในวันอาทิตย์(22มี.ค.)
(ที่มา:อัลมาจาดีน/บีบีซี/รอยเตอร์)