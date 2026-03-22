ล่มกี่โมง! 'ทรัมป์' บอกอิหร่าน 'ล่มสลายแล้ว' ชี้พรรคเดโมแครตคือ 'ศัตรูที่ร้ายกาจ' ที่สุดของอเมริกาในตอนนี้

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกมากล่าวหาพรรคเดโมแครตว่า 'ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด' ของสหรัฐอเมริกา พร้อมประกาศว่าอิหร่านนั้น 'ล่มสลาย' แล้ว ทั้งๆ ที่ขีปนาวุธจากเตหะรานยังคงถล่มเป้าหมายในอิสราเอลอย่างต่อเนื่อง
"ตอนนี้เมื่ออิหร่านล่มสลาย ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของอเมริกาก็คือพรรคเดโมแครตฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงที่ไร้ความสามารถอย่างยิ่ง! ขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้!" ทรัมป์เขียนบนแพลตฟอร์มTruth Social ในวันอาทิตย์ (22 มี.ค.)
ก่อนหน้านั้นเมื่อวันเสาร์ (21) ทรัมป์ กล่าวว่า “พรรคเดโมแครตฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงได้ทำร้ายผู้คนมากมายด้วยวิธีการที่โหดร้ายและไร้ความเมตตา”
ฮากีม เจฟฟรีส์ (Hakeem Jeffries) ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต รัฐนิวยอร์ก ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้ผู้นำสหรัฐฯ แบบทันควัน
“โดนัลด์ ทรัมป์ ควรหุบปากที่พูดจาไม่ยั้งคิดของเขาเสีย ก่อนที่จะทำให้ใครตาe” เจฟฟรีส์ กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการ State of the Union ทางสถานีโทรทัศน์ CNN เมื่อถูกถามเกี่ยวกับโพสต์ของ ทรัมป์ บนโซเชียลมีเดีย
คำประกาศของ ทรัมป์ ที่ว่าอิหร่านล่มสลายไปแล้วนั้น น่าจะทำให้หลายคนประหลาดใจ ท่ามกลางรายงานข่าวที่ว่ากระทรวงกลาโหมของเขายังคงร้องขอเงินเพิ่มอีก 200,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการทำสงคราม และคำประกาศนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากที่เขาขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักด้วย
“หากอิหร่านไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มที่โดยปราศจากการข่มขู่ ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากนี้ สหรัฐอเมริกาจะโจมตีและทำลายโรงไฟฟ้าต่างๆ ของพวกเขา โดยเริ่มจากโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดก่อน!” ทรัมป์ เขียนไว้เมื่อคืนวันเสาร์ (21)
ที่มา: Anadolu, New York Post