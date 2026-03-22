เมินยิวใส่ไฟ! อังกฤษยันไม่พบหลักฐานว่า 'อิหร่าน' มีแผนยิงขีปนาวุธโจมตียุโรป

สตีฟ รีด รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะของอังกฤษ แถลงเมื่อวันอาทิตย์ (22 มี.ค.) ว่า ยังไม่มีผลการประเมินใดๆ ที่สนับสนุนข้ออ้างที่ว่า อิหร่านกำลังวางแผนโจมตียุโรปด้วยขีปนาวุธ หรือแม้กระทั่งว่าอิหร่านมีศักยภาพที่จะทำเช่นนั้นได้
ท่าทีของอังกฤษมีขึ้น หลังจากที่เมื่อวันเสาร์ (21) กองกำลังป้องกันอิสราเอล. (IDF) ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า อิหร่านมีขีปนาวุธ "ที่สามารถยิงไปถึงลอนดอน ปารีส หรือเบอร์ลินได้"
"ยังไม่มีผลการประเมินใดที่ยืนยันสิ่งซึ่งมีการกล่าวอ้างกัน" รีด บอกกับ BBC
"ผมไม่ทราบเกี่ยวกับการประเมินใดๆ เลยที่บ่งชี้ว่าพวกเขากำลังพยายามโจมตีเป้าหมายในยุโรป ยิ่งไปกว่านั้น ผมไม่ทราบด้วยซ้ำว่าพวกเขาสามารถทำได้ ต่อให้พยายามก็เถอะ"
ในการให้สัมภาษณ์แยกต่างหากกับสกายนิวส์ รีด กล่าวว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ พูดในนามของตนเองเมื่อเขาขู่ว่าจะ "ทำลายล้าง" โรงไฟฟ้าของอิหร่าน หากเตหะรานไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบภายใน 48 ชั่วโมง
เมื่อถูกถามถึงจุดยืนของอังกฤษเกี่ยวกับกำหนดเส้นตายของทรัมป์ รีด กล่าวว่า "ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีความสามารถอย่างสมบูรณ์ที่จะพูดในนามของตนเอง และปกป้องสิ่งที่เขากำลังพูด"
"เราจะไม่เข้าไปพัวพันกับสงคราม แต่เราจะปกป้องผลประโยชน์ของเราในภูมิภาคนี้ เราจะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อลดความตึงเครียด"
ที่มา: รอยเตอร์