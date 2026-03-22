บันเทิงแน่! ทรัมป์จะส่ง ICE คุมสนามบิน บีบเดโมแครตผ่านงบความมั่นคงมาตุภูมิ

รอยเตอร์ – ทรัมป์ขู่ส่งเจ้าหน้าที่ ICE คุมสนามบินทั่วประเทศตั้งแต่วันจันทร์ (23 มี.ค.) ถ้าเดโมแครตไม่ยอมผ่านงบการรักษาความปลอดภัยสนามบินทันที
เมื่อวันเสาร์ (21 มี.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บนทรูธโซเชียลว่า จะส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ICE) ไปยังสนามบินทั่วประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานความปลอดภัยด้านการบินของสหรัฐฯ (TSA) มีแนวโน้มไม่ได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวนในวันศุกร์ที่จะถึง (27 มี.ค.) อันเป็นผลจากมาตรการชัตดาวน์ ขณะที่สมาชิกรัฐสภาไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องงบประมาณสำหรับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ ICE และ TSA
เจ้าหน้าที่ ICE ไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อรักษาความปลอดภัยสนามบิน ซึ่งปกติแล้วเป็นหน้าที่ของ TSA ที่มีเจ้าหน้าที่ 65,000 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 50,000 คน
ทว่า ICE มีบทบาทหลักในคณะบริหารของทรัมป์ในการกวาดล้างผู้อพยพ ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักทั้งจากเดโมแครต กลุ่มสนับสนุนสิทธิพลเมืองและผู้อพยพ
DHS แถลงเมื่อวันเสาร์ว่า เจ้าหน้าที่ TSA กว่า 10% ขอลาป่วยนานกว่าครึ่งสัปดาห์ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ขาดแคลนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทำให้การเดินทางในสนามบินใหญ่หลายแห่งติดขัด
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ TSA กว่า 400 คนลาออกนับจากที่มาตรการชัตดาวน์เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 14 ก.พ. และ DHS คาดว่า จะมีเจ้าหน้าที่ลาออกและแจ้งลางานกะทันหันเพิ่มขึ้นอย่างมากหากการชัตดาวน์ยืดเยื้อต่อไป
ทรัมป์โพสต์ว่า จะส่งเจ้าหน้าที่ ICE ไปยังสนามบินต่างๆ ตั้งแต่วันจันทร์ ถ้าเดโมแครตไม่ยอมให้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างยุติธรรมและเหมาะสมในสนามบินและสถานที่อื่นๆ ทั่วประเทศ
วุฒิสมาชิกริชาร์ด บลูเมนทัลจากพรรคเดโมแครต วิจารณ์ข้อเสนอดังกล่าวว่า เป็นอีกครั้งที่ทรัมป์ขู่ใช้เจ้าหน้าที่ ICE ผิดวัตถุประสงค์โดยไม่ยั้งคิดและไม่คำนึงถึงกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้คนอเมริกันต้องตกตะลึงที่ได้เห็นเจ้าหน้าที่ ICE พล่านทั่วสนามบินเหมือนที่ไล่พังประตูชาวบ้านก่อนหน้านี้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนระบุในแถลงการณ์ว่า ทรัมป์กำลังจะสร้างความวุ่นวายในสนามบินเพื่อต่อรองทางการเมือง และสำทับว่า การนำเจ้าหน้าที่ ICE ไปประจำในจุดตรวจคัดกรองความปลอดภัยในสนามบินอาจเท่ากับเป็นการนำเครื่องมือของลัทธิฟาสซิสม์เข้าสู่อเมริกา
บรรดาสมาชิกรัฐสภาจากมิสซิสซิปปี้ระบุว่า ทรัมป์ต้องเลิกใช้ตำรวจลับ และตกลงปฏิรูป ICE อย่างเหมาะสม เพื่อให้สภาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ TSA
เมื่อวันเสาร์ อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลก เสนอจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ TSA ระหว่างการชัตดาวน์ ซึ่งส่งผลลบต่อชีวิตของคนอเมริกันจำนวนมากในสนามบินทั่วอเมริกา
ร่างกฎหมายงบประมาณสำหรับ DHS ค้างอยู่ในคองเกรสส์เนื่องจากเดโมแครตยืนกรานว่า จำเป็นต้องปฏิรูป TSA ซึ่งรวมถึงการห้ามเจ้าหน้าที่สวมหน้ากาก ทว่า รีพับลิกันคัดค้าน โดยอ้างว่า จะทำให้เจ้าหน้าที่ตกอยู่ในอันตราย
สจ๊วร์ต เบเกอร์ อดีตเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายของ DHS ในสมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ชี้ว่า ในอดีตกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะโยกงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้ระหว่างที่ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ แต่การปล่อยให้เจ้าหน้าที่ TSA ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนถือเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับหน่วยงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เขาคิดว่า แม้การใช้เจ้าหน้าที่ ICE รักษาความปลอดภัยสนามบินอาจทำให้การดำเนินการล่าช้าลงแต่ยังดีกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เลย
ช่วงไม่กี่เดือนมานี้ เจ้าหน้าที่ ICE ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามผู้อพยพของคณะบริหารของทรัมป์ ล่าสุดคือที่มินนิโซตาที่เจ้าหน้าที่ ICE ยิงพลเมืองอเมริกันเสียชีวิต 2 คนคือ เรอเน กู๊ด และอเล็กซ์ เพรตตี ซึ่งทำให้เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรง และกดดันให้คณะบริหารต้องปรับใช้นโยบายที่จำกัดเป้าหมายมากขึ้นในมินนิโซตา