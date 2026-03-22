ทรัมป์ขีดเส้นตายเปิดฮอร์มุซใน 48 ชม. อิหร่านขู่ถล่มสาธารณูปโภคเพื่อนมะกัน

เอเอฟพี – ทรัมป์กลับลำอีกรอบ หลังจากก่อนหน้านี้ส่งสัญญาณอาจยุติสงครามเร็วๆ นี้ ล่าสุดกลับขู่ทำลายโรงงานไฟฟ้าอิหร่านถ้ายังไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน 48 ชั่วโมง แต่เจอเตหะรานขู่กลับ พร้อมถล่มโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของบรรดามิตรสหรัฐฯ ทั่วตะวันออกกลาง ถ้าถูกโจมตีโรงไฟฟ้า
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บนทรูธโซเชียลเมื่อวันเสาร์ (21 มี.ค,) ว่า หากอิหร่านไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากนี้ อเมริกาจะทำลายโรงไฟฟ้าของอิหร่านจนราบคาบโดยเริ่มจากโรงงานที่ใหญ่ที่สุด
ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบ 1 ใน 5 ของทั่วโลก และสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบชนิดเบรนท์ขึ้นไปปักหลักเหนือ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจโลก
ทรัมป์ยังตำหนิพันธมิตรในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ว่า “ขี้ขลาด” และเรียกร้องให้กลุ่มความร่วมมือทางทหารนี้เข้าร่วมกับอเมริกาเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
เมื่อวันเสาร์มี 22 ประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร อิตาลี เยอรมนี เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) และบาห์เรน ประณามการปิดช่องแคบฮอร์มุซของกองกำลังอิหร่าน และประกาศความพร้อมในการสนับสนุนความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางขนส่งผ่านน่านน้ำดังกล่าว
นอกจากนั้น ขณะที่นาวิกโยธินอเมริกันนับพันนายกำลังมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง ศูนย์บัญชาการกลางของอเมริกาเผยว่า การทิ้งระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์ถล่มโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินชายฝั่งอิหร่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ความสามารถของอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซลดลง
ที่ผ่านมา ทรัมป์และเนทันยาฮูมักอวดอ้างว่า สามารถทำลายล้างกองกำลังอิหร่าน อย่างไรก็ตาม การที่เตหะรานยังสามารถยิงขีปนาวุธตอบโต้อิสราเอลหนักหน่วงบ่งชี้ว่า คลังแสงของเตหะรานยังเป็นภัยคุกคามสำคัญทั่วตะวันออกกลาง
ในวันเสาร์อิหร่านโจมตีเมืองดิโมนาและเมืองอารัด เพื่อล้างแค้นที่อิสราเอลโจมตีโรงงานนิวเคลียร์นาทานซ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งเครื่องหมุนเหวี่ยงใต้ดินที่ใช้ในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมสำหรับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ได้รับความเสียหายจากสงครามกับอิสราเอลที่มีอเมริการ่วมวงช่วงสั้นๆ เมื่อกลางปีที่แล้ว
ทั้งนี้ เชื่อกันว่า เมืองดิโมนาเป็นที่ตั้งคลังแสงนิวเคลียร์ที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในตะวันออกกลาง แม้อิสราเอลไม่เคยยอมรับว่า ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก็ตาม โดยอ้างว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นเพียงศูนย์วิจัย
ขีปนาวุธของอิหร่านตกห่างจากโรงงานนิวเคลียร์ราว 5 กม. ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมกว่า 100 คนในทั้งสองเมือง และถือเป็นการโจมตีที่สร้างความเสียหายให้อิสราเอลรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ทางด้านอิสราเอลตอบโต้กลับด้วยการยิงขีปนาวุธถล่มเตหะรานตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์
ราฟาเอล กรอสซี ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ) เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งทางทหารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอุบัติเหตุนิวเคลียร์
ต่อมาในวันอาทิตย์ (22 มี.ค.) ผู้บัญชาการปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านออกมาตอบโต้คำขู่ของทรัมป์ว่า ถ้าโรงงานไฟฟ้าของอิหร่านถูกโจมตี โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงงานผลิตน้ำจืดของอเมริกาในตะวันออกกลางทั้งหมดจะถูกล็อกเป้าถล่มเช่นเดียวกัน นอกจากนั้น อิหร่านยังคงโจมตีล้างแค้นอเมริกาและอิสราเอลในประเทศอ่าวเปอร์เซียที่ถูกกล่าวหาว่า ยอมให้อเมริกาใช้เป็นฐานโจมตีตน
ซาอุดีอาระเบียเผยว่า สกัดขีปนาวุธทิ้งตัว 3 ลูกรอบกรุงริยาดห์เมื่อวันอาทิตย์ รวมทั้งโดรนอีก 3 ลำ ด้านยูเออีตอบโต้การโจมตีของขีปนาวุธและโดรนระลอกใหม่จากอิหร่าน หลังจากเตหะรานเตือนประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้ใช้เกาะที่เป็นข้อพิพาทใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นฐานโจมตีอิหร่าน
อิหร่านยังประกาศความรับผิดชอบในการโจมตีฐานทัพร่วมของอเมริกาและอังกฤษที่ดิเอโก มาร์เซีย ซึ่งอยู่ห่างออกไป 4,000 กม. ซึ่งถือเป็นการโจมตีระยะไกลที่สุดของอิหร่านแม้ไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม
ขณะเดียวกัน นีล ควิลเลียม จากกลุ่มคลังสมอง แชตแฮมเฮาส์ มองว่า อิหร่านสามารถยืนหยัดอยู่ได้แม้สูญเสียผู้นำระดับสูงไปแล้วหลายคน รวมทั้งยังมีศักยภาพโจมตีเหนียวแน่นเกินความคาดหมายของอเมริกา