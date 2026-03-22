ไทยอย่าช้า!อิหร่านย้ำช่องแคบฮอร์มุซเปิดให้เรือทุกลำล่องผ่าน ยกเว้นแต่เรือของฝ่ายศัตรู

ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดกว้างสำหรับเรือทุกลำ ยกเว้นแต่เรือของศัตรูเตหะราน ตามรายงานของสื่อมวลชนอิหร่านที่เผยแพร่ในวันอาทิตย์(22มี.ค.) โดยอ้างคำกล่าวของผู้แทนอิหร่านประจำหน่วยงานทางทะเลของสหประชาชาติ
ความเห็นของ อาลี มูซาวี ผู้แทนอิหร่านประจำองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(IMO) เกิดขึ้นระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัว สื่อมวลชนของจีน เมื่อวันศุกร์(20มี.ค.) ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะขู่ล็อคเป้าเล่นงานโรงไฟฟ้าของอิหร่าน ถ้าไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบภายใน 48 ชั่วโมง
คำขู่โจมตีอิหร่าน มีขึ้นในขณะที่สงครามของสหรัฐฯและอิสราเอลที่เปิดศึกกับอิหร่าน ได้กันเรือสินค้าถอยห่างจากช่องแคบแห่งนี้ ที่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซพรรมชาติเหลว คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานโลก เสี่ยงก่อภาวะช็อคทางพลังงานทั่วโลก
มูซาวี ซึ่งนั่งควบเก้าอี้เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหราชอาณาจักรอีกตำแหน่ง กล่าวต่อว่า เตหะราน จะเดินหน้าให้ความร่วมมือกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ สำหรับปรับปรุงความปลอดภัยด้านการเดินเรือและปกป้องนักเดินเรือในอ่าว พร้อมระบุเรือทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นของ "ศัตรูของอิหร่าน" สามารถล่องผ่านช่องแคบแห่งนี้ได้ ด้วยการประสานงานด้านความมั่นคงและความปลอดภัยกับเตหะราน
"การทูตยังคงเป็นสิ่งที่อิหร่านให้ความสำคัญลำดับต้นๆ อย่างไรก็ตามการหยุดรุกรานโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นต่อกัน เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า" มูซาวีกล่าว พร้อมระบุปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐฯ ที่เล่นงานอิหร่าน คือ "รากเหง้าของสถานการณ์ในปัจจุบันของช่องแคบฮอร์มุซ"
(ที่มา:รอยเตอร์)