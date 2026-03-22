กลัวที่ไหน!อิหร่านขู่เอาคืนถล่มสาธารณูปโภคทั่วตอ.กลาง ตอบโต้ทรัมป์ขีดเส้น48ชม.ทำลายโรงไฟฟ้าถ้าไม่เปิดฮอร์มุซ

อิหร่านส่งเสียงขู่อีกรอบในวันอาทิตย์(22มี.ค.) จะเล็งเป้าถล่มโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศจะ "ทำลายล้าง" โรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ ถ้าไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างทันทีทันใด
"ตามหลังคำเตือนก่อนหน้านี้ ถ้าโครงสร้างพื้นฐานเชื้อเพลิงและพลังงานของอิหร่านถูกล่วงละเมิดโดยศัตรู ทุกโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ที่เป็นของสหรัฐฯและระบอบการปกครองในภูมิภาค จะตกเป็นเป้าหมาย" คาทัม อัล-อันบียา ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการของกองทัพอิหร่าน ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวฟาร์สนิวส์
ถ้อยแถลงนี้มีขึ้นหลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ให้เวลา 48 ชั่วโมง สำหรับเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางเดินเรืออันสำคัญในอ่าวเปอร์เซีย หลังมันแทบถูกปิดตาย จากสงครามที่ลุกลามในตะวันออกกลาง
"ถ้าอิหร่านไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ ปราศจากการข่มขู่คุกคาม ภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สหรัฐอเมริกาจะโจมตีและทำลายล้างโรงไฟฟ้าต่างๆนานาของพวกเขา เริ่มด้วยโรงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดเป็นลำดับแรก" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล
