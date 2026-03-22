เอาแล้ว! มีมือมืดผสมโรง อิหร่านแจงไม่ได้เป็นคนยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพ US-UK บนเกาะดิเอโกการ์เซีย

เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของอิหร่าน ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราห์ ในวันอาทิตย์(22มี.ค.) เตหะรานไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบหรืออยู่เบื้องหลังเหตุยิงขีปนาวุธเข้าใส่ฐานทัพทหารของสหรัฐฯและสหราชอาณาจักรบนเกาะดิเอโก การ์เซีย ในมหาสมุทรอินเดีย แต่อย่างใด
คำปฏิเสธดังกล่าวมีขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานในวันศุกร์(20มี.ค.) ว่าขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยปานกลาง 2 ลูก ถูกยิงเข้าใส่ฐานทัพดังกล่าว แต่ไม่มีลูกไหนพุ่งโดนฐานทัพ
สำนักข่าวอนาโดลู ของตุรกี ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไปยังกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ แต่ทางเพนตากอนปฏิเสธแสดงความคิดเห็น
ดิเอโก การ์เซีย เป็น 1 ในฐานทัพ 2 แห่ง ที่ทางสหราชอาณาจักร ไฟเขียวให้ สหรัฐฯ ใช้งานในส่วนหนึ่งของยุทธการโจมตีอิหร่าน
รายงานข่าวดังกล่าวดึงดูดความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเกาะดิเอโก การ์เซีย ตั้งอยู่ห่างจากอิหร่านถึงกว่า 4,000 กิโลเมตร ไกลกว่าที่เตะรานเคยบอกกับสาธารณะเกี่ยวกับพิสัยทำการของขีปนาวุธของตนเองถึง 2 เท่า โดยก่อนหน้านี้ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน เคยเผยว่าขีปนาวุธของประเทศ สามารถพุ่งไปได้ไกลในระดับ 2,000 กิโลเมตร
เกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะชาโกส แถบตอนกลางมหาสมุทรอินเดีย มันเป็นฐานที่มั่นประจำการร่วมทางทหารระหว่างสหรัฐฯและสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ 1970 และถูกใช้เป็นฐานทัพสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลและสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์อื่นๆ
ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่ง แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระดับสูงของอิหร่าน ไม่เชื่อในคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่บอกว่ากำลังลดระดับปฏิบัติการทางทหาร โดยชี้ว่าข้อเท็จจริงในทางภาคพื้น พบว่า "ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญใดๆ" ในท่าทางทหารหรือการจัดวางกำลังของฝ่ายศัตรู
แหล่งข่าวระบุว่ากองกำลังสหรัฐฯยังคงไว้ซึ่งและมีความเป็นไปได้ที่กำลังยกระดับปฏิบัติการในภูมิภาค ท่ามกลางรายงานข่าวที่บ่งชี้ว่าอเมริกาอยู่ระหว่างดำเนินการเสริมกำลังพลเพิ่มเติม
อิหร่าน มองถ้อยแถลงของทรัมป์ ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ "สงครามจิตวิทยา" โดยมีเป้าหมายเพื่อพยายามรักษาเสถียรภาพและก่ออิทธิพลต่อตลาดน้ำมันโลกที่กำลังผันผวนเท่านั้น หลังได้รับผลกระทบอย่งหนักจากความตึงเครียดแถวๆช่องแคบฮอร์มุซ
(ที่มา:อัลจาซีราห์/มิดเดิลอีสต์มอนิเตอร์/อนาโดลู)