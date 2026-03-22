ไหนว่าทางสะดวก! ทรัมป์ขีดเส้นตายเตหะราน 48 ชม.เปิด 'ฮอร์มุซ' ไม่เช่นนั้นจะโจมตีทำลายล้างโรงไฟฟ้าอิหร่าน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันเสาร์(21มี.ค.) ขู่ "ลบล้าง" โรงไฟฟ้าทั้งหลายของอิหร่าน หากว่าเตหะรานไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ ภายใน 48 ชั่วโมง โหมกระพือความเป็นไปได้ของสถานการณ์ลุกลาม เพียง 1 วัน หลังจากเขาเพิ่งพูดเกี่ยวกับการลดระดับค่อยๆถอนตัวออกจากสงคราม
"ถ้าอิหร่านไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ ปราศจากการข่มขู่คุกคาม ภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สหรัฐอเมิกาจะโจมตีและทำลายล้างโรงไฟฟ้าต่างๆนานาของพวกเขา เริ่มด้วยโรงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดเป็นลำดับแรก" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล
คำขู่ของทรัมป์มีออกมาในขณะที่ความขัดแย้งได้เข้าสู่สถานการณ์ใหม่ที่อันตราย ในนั้นรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่อิสราเอลเผยว่ากองกำลังอิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลเป็นครั้งแรก ขยายขอบเขตความเสี่ยงของการโจมตีไปไกลกว่าตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันนั้นอิหร่านยังโจมตีไม่ไกลจากที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิสราเอล ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคน
ก่อนหน้านี้ในวันเสาร์(21มี.ค.) อิหร่านยิงขีปนาวุธ 2 ลูก พิสัยทำการกว่า 4,000 กิโลเมตร เข้าใส่ฐานทัพสหรัฐฯ-สหราชอาณาจักร บนเกาะดิเอโก การ์เซีย ในมหาสมุทรอินเดีย โดยกองทัพอิสราเอลระบุว่ามันถือเป็นครั้งแรกที่อิหร่านใช้ขีปนาวุธพิสัยไกล นับตั้งแต่อเมริกาและอิสราเอลเริ่มต้นโจมตีอิหร่าน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
"ขีปนาวุธนี้ไม่ได้มีเจตนาโจมตีอิสราเอล พิสัยทำการของมันพุ่งไปถึงเมืองหลวงต่างๆของยุโรป ทั้งเบอร์ลิน, ปารีส และ โรม ล้วนแต่อยู่ในระยะภัยคุกคามโดยตรงของมัน" โฆษกกองทัพอิสราเอลกล่าว
แหล่งข่าวกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร ระบุว่าการโจมตีเกิดขึ้นก่อนหน้าที่รัฐบาลจะอนุมัติอย่างเจาะจงในวันศุกร์(20 มี.ค.) ให้อเมริกาใช้ฐานทัพของสหราชอาณาจักร ในปฏิบัติการโจมตีที่ตั้งขีปนาวุธของอิหร่าน
นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่าน มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 2,000 คน ในอิหร่าน ขณะที่ในอิราเอล มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านอย่างน้อย 15 ราย
ในช่วงค่ำวันเสาร์(21 มี.ค.) อิหร่านยิงขีปนาวุธเข้าใส่เมืองดิโมนาและอารัดของอิสราเอล ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบราย ในนั้นรวมถึงเด็กๆ ส่วนทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุว่าในตอนเช้าวันอาทิตย์(22 มี.ค.) ว่าในการโจมตีอีกจุด พวกเขาเล็งเป้าเล่นงานสถาบันทางการทหารและศูนย์ความมั่นคงต่างๆนานาทางใต้ของอิสราเอล
โฆษกกองทัพอิสราเอลโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กว์ ระบุว่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศทำงาน แต่ไม่สามารถสกัดการโจมตีได้ "เราจะสืบสวนเหตุการณ์นี้ และเรียนรู้จากมัน"
เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ลับของอิสราเอล ตั้งอยู่ห่างจากเมืองดิโมนา ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราวๆ 13 กิโลเมตร ทั้ง 2 เมือง อยู่ใกล้กับที่ตั้งทางทหารหลายแห่ง ในนั้นรวมถึงฐานทัพอากาศเนวาทิม หนึ่งในฐานทัพอากาศใหญ่ที่สุดของประเทศ
"มันเป็นค่ำคืนที่ยากลำบากมากๆ ในการต่อสู้เพื่ออนาคตของเรา" เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยทำเนียบนายกรัฐมนตรี ตามหลังการโจมตีที่เมืองอารัด "เรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าโจมตีศัตรูของเราในทุกแนวรบ"
(ที่มา:รอยเตอร์)