ดูหมิ่นคนตาย!ปธน.ทรัมป์ไม่เหลือภาวะผู้นำ โพสต์'ดีใจ'ที่อดีตผอ.FBIและอัยการพิเศษ'เสียชีวิต'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันเสาร์(21 มี.ค.) หยุดคิดถึงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการรุกรานอิหร่านทางภาคพื้นชั่วขณะ โพสต์ข้อความเฉลิมฉลองบนสื่อสังคมออนไลน์ ต่อข่าวคราวการเสียชีวิตของ โรเบิร์ต มุลเลอร์ อดีตผู้อำนวยการเอฟบีไอและอัยการพิเศษ ซึ่งเคยรับหน้าที่สืบสวนเขา ต่อคำกล่าวหาสมคบคิดรัสเซีย ในศึกเลือกตั้งเมื่อปี 2016
"โรเบิร์ต มุลเลอร์ เสียชีวิต ดีแล้ว ผมดีใจที่เขาตาย เขาไม่สามารถทำร้ายคนบริสุทธิ์ได้อีกต่อไป" ทรัมป์ พร้อมกับลงนามในโพสต์ "ประธานาธิบดี โดนัลด์ เจ.ทรัมป์" เป็นการเน้นย้ำลักษณะอย่างเป็นทางการของถ้อยแถลง ขณะที่บัญชีอย่างเป็นทางการของทำเนียบขาวก็แชร์โพสต์ดังกล่าว
เบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยว่า มุลเลอร์ เสียชีวิตด้วยสาเหตุใด โดยครอบครัวของเขาออกถ้อยแถลงระบุว่า “เราขอแจ้งข่าวด้วยความเสียใจอย่างที่สุดว่า บ็อบ (ชื่อเล่นของโรเบิร์ต) ได้จากไปแล้วเมื่อคืนวันศุกร์ (20 มี.ค.)” และว่า “ทางครอบครัวขอความกรุณาให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลานี้ด้วย”
ทรัมป์ และสมาชิกหลายคนในพรรครีพับลิกัน มีความเกลียดชังต่อ มุลเลอร์ ซึ่งลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกัน ตั้งแต่ครั้งที่ ทรัมป์ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรก โดย มุลเลอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัยการพิเศษ เป็นแกนนำในการสืบสวน ทรัมป์และคนใกล้ชิด ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีรัสเซียแทรกแซงศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2016
ในการเลือกตั้งคราวนั้น ทรัมป์ เอาชนะ ฮิลลารี คลินตัน ไปได้อย่างพลิกความคาดหมาย โดยหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ กล่าวหารัสเซียว่าแทรกแซงการเลือกตั้งดังกล่าว เพื่อทำลายการหาเสียงของคลินตัน และสนับสนุนทรัมป์
มุลเลอร์เป็นผู้นำการสืบสวนในเรื่องนี้ และได้ข้อสรุปว่า รัสเซียแทรกแซงอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือ ทรัมป์ ผ่านการแฮ็กข้อมูลและโซเชียลมีเดีย แต่ไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าทีมหาเสียงของทรัมป์ สมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียอย่างผิดกฎหมาย แม้จะพบความเชื่อมโยงมากมายก็ตาม
Zeteo องค์กรสื่อมวลชนซึ่งก่อตั้งโดย เมห์ดี ฮาซาน นักวารสารศาสตร์คนดัง ติดต่อไปยังทำเนียบขาว ถามว่าพวกเขาจะยอมรับได้หรือไม่ ถ้ามีนักการเมืองคนหนึ่งคนใดมีปฏิกิริยาแบบเดียวกัน ครั้งที่ได้ยินข่าวการเสียชีวิตของทรัมป์ ทางทำเนียบขาวปฏิเสธแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ทรัมป์ ออกมาพูดในแง่ไม่ดีกับบุคคลที่เห็นต่างที่เสียชีวิต โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องออกมาปกป้องโพสต์ของตนเอง กรณีโจมตี ร็อบ ไรเนอร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครต ว่าเป็นคนวิปลาส ไม่นานหลังจากมีข่าวว่า ไรเนอร์ กับ ภรรยา เสียชีวิตในเหตุฆาตกรรม
(ที่มา:อัลมาจาดีน/ซีเอ็นเอ็น/ยูเอสเอทูเดย์)