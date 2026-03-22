ไหวไหมทรัมป์!นักเศรษฐศาสตร์คนสนิทเอ่ยปากเตือน เศรษฐกิจUSไม่เข้มแข็งพอรับมือราคาน้ำมันเกิน$100

ชายคนหนึ่งซึ่งเคยถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าสำนักงานสถิติแรงงาน(BLS) เอ่ยปากเตือนว่าเศรษฐกิจของอเมริกาไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะรับมือราคาน้ำมันที่พุ่งสูงเกินกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อันเนื่องจากสงครามในอิหร่านในปัจจุบัน
"เศรษฐกิจอ่อนแอกว่าที่เราคิด และเงินเฟ้อเลวร้ายกว่าที่เราคิด" อีเจ แอนโทนี ให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียลไทม์สเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ หลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล "ผมไม่คิดว่าเศรษฐกิจจะสามารถรับมือได้กับราคาน้ำมัน 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล"
ความขัดแย้งที่ยังคงลากยาวที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ก่อคลื่นความช็อกไปทั่วตลาดพลังงานโลก การโจมตีตอบโต้ของเตหะราน ซึ่งมุ่งเป้าเล่นงานที่ตั้งทางพลังงานในอ่าวเปอร์เซีย ส่งให้ราคาน้ำมันกับก๊าซพุ่งทะยาน ขณะที่ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ ได้ซ้ำเติมความกังวลในตลาดมากขึ้นไปอีก
แอนโทนี เตือนว่าราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อาจผลักราคาข้าวของต่างๆทั่วเศรษฐกิจสหรัฐฯดีดตัวขึ้น และซ้ำเติมเศรษฐกิจที่ปัจจุบันอยู่ในภาวะอ่อนแออยู่ก่อนแล้ว
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับไฟแนนเชียลไทม์ส แอนโทนี ซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐกิจ ณ มูลนิธิเฮอริเทจ เตือนว่าราคาผู้บริโภคที่สูงขึ้นเรื่อยๆในสหรัฐฯ เป็นผลจากสงครามในอิหร่าน และกล่าวว่าราคาพลังงานที่พุ่งทะยาน "จะก่อแรงกดดันส่งผลให้ราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น"
เขาชี้ว่าการจ้างงานที่เติบโตแบบซึมเซาและเงินเฟ้อในระดับสูง ตั้งแต่ก่อนเปิดศึกความขัดแย้งกับอิหร่าน เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจของอเมริกาอ่อนแออยู่ก่อนแล้ว
นักเศรษฐศาสตร์รายนี้เน้นว่าราคาพลังงานในระดับต่ำเมื่อปี 2025 ช่วยผ่อนแรงกดดันทางราคาทั่วทั้งเศรษฐกิจ แต่สถานการณ์ในปัจจุบันมันกำลังส่งผลกระทบในทางตรงกันข้าม
ทั้งนี้ แอนโทนี เคยถูก ทรัมป์ เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสถิติแรงงานในปี 2025 ก่อนที่ประธานาธิบดีรายนี้จะถอนชื่อเขาออกมา ตามหลังมีความกังวลเกี่ยวกับประสบการณ์ของ แอนโทนี สำหรับบทบาทดังกล่าว
คำเตือนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯของแอนโทนี มีขึ้นในขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นต่างๆนานา เผยให้เห็นว่าราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูง กำลังก่อความเสียหายแก่ประธานาธิบดีทรัมป์
เมื่อวันพุธ(18มี.ค.) ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม และคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะดีดตัวขึ้นในระยะสั้น ตอบสนองต่อราคาพลังงานที่พุ่งสูง ขณะที่ เจอร์โรม พาวเวลล์ ตัวประธาน เตือนว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตความขัดแย้ง ทำให้เป็นเรื่องยากลำบากที่จะคาดการณ์ผลกระทบของมันที่มีต่อเศรษฐกิจอเมริกา
(ที่มา:นิวส์วีค)