เชิญก่อนเลย!USอ้างภัยคุกคามใน'ฮอร์มุซ'ลดลงแล้ว หลังหย่อนระเบิด5พันปอนด์ถล่มฐานยิงขีปนาวุธใต้ดินอิหร่าน

กองทัพสหรัฐฯกล่าวอ้างในวันเสาร์(21มี.ค.) ศักยภาพของอิหร่านในการคุกคามช่องแคบฮอร์มุซ "ลดลงแล้ว" จากการทิ้งระเบิดขนาดใหญ่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ โจมตีที่ตั้งใต้ดินแห่งหนึ่ง ซึ่งใช้เก็บขีปนาวุธร่อนและอาวุธอื่นๆ ตามแนวชายฝั่งของอิหร่านใกล้กับช่องแคบแห่งนี้
หลังจากอิหร่านทำการปิดช่องแคบฮอร์มุซ น่านน้ำสำคัญอันเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานน้ำมันโลก กองทัพสหรัฐฯตัดสินใจใช้ระเบิดหนักที่สุดลูกหนึ่งที่มีในคลังแสง ทำการเจาะลงไปที่ฐานยิงขีปนาวุธใต้ดินที่อยู่ใกล้ๆกัน
พลเรือเอฟแบรด คูเปอร์ ผู้บัญชาการกลางสหรัฐฯ(CENTCOM) เผยว่าได้ทำการทิ้งระเบิด "บังเกอร์ บัสเตอร์" น้ำหนัก 5,000 ปอนด์ จำนวนหลายลูก เข้าใส่ที่ตั้งใต้ดินแห่งหนึ่งที่แข็งแรงมากๆ ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งของอิหร่าน โดยมันถูกใช้เก็บขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือ แท่นยิงขีปนาวุธเคลื่อนที่และยุทโธปกรณ์อื่นๆ
"เราไม่ใช่แค่กำจัดที่ตั้งแห่งนี้ แต่ยังได้ทำลายศูนย์สนับสนุนข่าวกรองและระบบเรดาร์ขีปนาวุธ ที่ใช้สังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวของเรือต่างๆ" คูเปอร์กล่าวในวิดีโอที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ "ผลลัพธ์คือความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือทั้งในและรอบๆช่องแคบฮอร์มุซลดลงแล้ว และเราจะไม่หยุดไล่ล่าเป้าหมายเหล่านี้"
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯเปิดเผยว่าพวกเขาใช้ระเบิดบังเกอร์ บัสเตอร์ เมื่อวันอังคาร(17มี.ค.) แต่ในข้อความที่โพสต์วันเสาร์(21 มี.ค.) คูเปอร์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ของมัน ในขณะที่วอชิงตันตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ ให้จัดการกับผลกระทบที่มีต่อราคาน้ำมันและการค้าโลก อันเนื่องจากการเปิดสงครามกับอิหร่าน
ภาวะเผชิญหน้าในช่องแคบ ส่งให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยาน โดยสัญญาเบรนท์ทะเลเหนือพุ้งขึ้นมากกว่า 50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และตอนนี้แตะระดับสูงกว่า 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว
ในวันศุกร์(20 มี.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ โวยวายใส่บรรดาพันธมิตรนาโต "ว่าขี้ขลาดตาขาว" และเรียกร้องให้พวกเขาช่วยคุ้มกันช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตามเขาอ้างว่าอเมริกาใกล้บรรลุเป้าหมายทางทหารแล้ว และกำลังพิจารณา "ค่อยๆลดระดับ" ถอนตัวจากความพยายามทางทหารในตะวันออกกลาง
นายพลคูเปอร์ ระบุว่าจนถึงตอนนี้สหรัฐฯโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านแล้วกว่า 8,000 เป้าหมาย ในนั้นรวมถึงเรือของกองทัพเรืออิหร่าน 130 ลำ ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์แอร์ฟอร์ซไทม์สเมื่อปี 2022 ระบุว่าระเบิดน้ำหนัก 5,000 ปอนด์ มีราคาอยู่ที่ลูกละ 288,000 ดอลลาร์ ขณะที่อเมริกาเคยใช้ระเบิดที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ 30,000 ปอรด์ หย่อนลงสู่ที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่าน เมื่อปีที่แล้ว
(ที่มา:อัลอาลาบียา)