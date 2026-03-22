น่าหวาดเสียว!อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เมืองที่ตั้งนิวเคลียร์ยิว แก้แค้นอิสราเอลโจมตีโรงงานปรมาณู

ขีปนาวุธลูกหนึ่งของอิหรานในวันเสาร์(21มี.ค.) พุ่งเข้าใส่เมืองดิโมนาของอิสราเอล อันเป็นที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์ ในสิ่งที่สาธารณรัฐอิสลามกล่าวอ้างว่าเป็นการแก้แค้นรัฐยิว ที่โจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของพวกเขาในเมืองนาทานซ์
เมืองดิโมนา เป็นที่ตั้งของโรงงานนิวเคลียร์แห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลัก ที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นคลังแสงนิวเคลียร์หนึ่งเดียวในตะวันออกกลาง แม้ทางอิสราเอลไม่เคยยอมรับว่าพวกเขามีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง
ก่อนหน้านี้ องค์กรพลังงานปรมาณูของอิหร่านกล่าวหาสหรัฐฯและอิสราเอลเล่นงานโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์นาทานซ์ แต่ยืนยัน "ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี"
กองทัพอิสราเอลบอกกับเอเอฟพีว่า ขีปนาวุธพุ่งโดรนอาคารหลังหนึ่งโดยตรงในเมืองดิโมนา ขณะที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ให้การรักษาผู้คน 33 ราย ที่ได้รับบาดเจ็บในบริเวณดังกล่าว ในนั้นรวมถึงเด็กชายอายุ 10 ขวบรายหนึ่ง ซึ่งได้รับบาดเจ็บบาดแผลจากสะเก็ดระเบิด อาการสาหัส "มีความเสียหายอย่างครอบคลุมและความโกลาหลในที่เกิดเหตุ" เจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินเผย
ทางกองทัพอิสราเอลระบุต่อว่ามีความพยายามสกัดกั้น หลังตรวจสอบขีปนาวุธหลายลูกถูกยิงเข้ามา ส่วนสื่อมวลชนอิสราเอลเผยแพร่ภาพขีปนาวุธกำลังดิ่งลงมาจากท้องฟ้าด้วยความเร็งสูง ก่อนพุ่งลงสู่ตัวเมือง
สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐอิหร่าน รายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้เหตุโจมตีโรงงานนิวเคลียร์นาทานซ์ก่อนหน้านี้ โดยฝีมือของอิสราเอล และตามหลังเหตุโจมตี ราฟาเอล กรอสซี ผู้อำนวยการหน่วยงานเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์ของสหประชาชาติ เน้นย้ำเสียงเรียกร้องขอให้ทั้ง 2 ฝ่าน อดทนอดกลั้นทางทหาร เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ใดๆ
โรงงานนาทานซ์ เป็นที่ตั้งของเครื่องหมุนเหวี่ยงวัสดุนิวเคลียร์ที่อยู่ใต้ดิน สำหรับเสริมสมรรถนะยูเรเนียม แก่โครงการนิวเคลียร์อันเป็นข้อพิพาทของอิหร่าน และมันเคยได้รับความเสียหายในสงคราม 12 วันเมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อน ไปแล้วก่อนหน้านี้
เมื่อถามเกี่ยวกับโรงงานนิวเคลียร์นาทานซ์ ทางกองทัพอิสราเอลกล่าวว่า "ไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับการโจมตี"
ในวันเสาร์(21มี.ค.) กองทัพอิสราเอลยังได้โจมตีโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่ทางรัฐยิวกล่าวหาว่าถูกระบอบปกครองก่อการร้ายของอิหร่าน ใช้งานเป็นฐานอุตสาหกรรมทางทหารและขีปนาวุธ สำหรับพัฒนาส่วนประกอบอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธอื่นๆ
แต่อีกด้านหนึ่ง ขณะเดียวกันหน่วยดับเพลิงอิสราเอลรายงานว่าเมืองอารัด ทางใต้ของประเทศ ถูกอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีโดยตรงในวันเสาร์(21มี.ค.) ก่อความเสียหายอย่างกว้างขวางแก่อาคารหลายแห่ง ไม่นานหลังจากกองทัพประกาศเตือนว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งกำลังพุ่งมาจากอิหร่าน
"มีรายงานเพิ่มเติมกรณีที่ขีปนาวุธพุ่งใส่เมืองอารัด การโจมตีลงตรงใจกลางตัวเมือง ท่ามกลางอาคารที่พักอาศัยของประชาชน" หน่วยดับเพลิงระบุในถ้อยแถลง พร้อมยืนยันว่า "ขีปนาวุธพุ่งลงเข้าใส่เมืองตรงๆ และก่อความเสียหายอย่างกว้างขวาง ณ จุดเกิดเหตุ" ขณะที่หน่วยฉุกเฉินเสริมว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บราวๆ 70 ราย ในเหตุการณ์นี้
