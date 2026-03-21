ก่อแรงกระเพื่อม! อิหร่านยิงขีปนาวุธ 4,000 กม.โจมตีฐานทัพ US-UK บนเกาะดิเอโกการ์เซีย บ่งชี้ไม่มีที่มั่นทางทหารไหนรอดพ้น

อิหร่านยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยปานกลาง 2 ลูก เล็งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐฯ-สหราชอาณาจักร บนเกาะดิเอโก การ์เซีย ในมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันเสาร์(21มี.ค.) ตามรายงานของสำนักข่าวเมห์ร สื่อมวลชนแห่งรัฐ ขณะที่อินเดียทูเดย์อ้างความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ชี้ว่า แม้ไม่มีขีปนาวุธลูกใดพุ่งใส่ฐานทัพ แต่การโจมตีดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่าเตหะรานขยายขอบเขตปฏิบัติการเพิ่มขึ้นอย่างมาก และเสมือนส่งคำเตือนว่าไม่มีฐานทัพใดที่อยู่นอกเหนือรัศมีทำการของพวกเขา
สำนักข่าวเมห์ร บอกว่าการเล็งเป้าไปที่เกาะดิเอโก การ์เซีย ถือเป็นก้าวย้างที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าพิสัยทำการขีปนาวุธของอิหร่าน นั้นไกลกว่าที่พวกศัตรูเคยจินตนาการกันไว้อย่างมาก
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการยิงสกัดประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่การโจมตีของอิหร่านครั้งนี้เรียกความสนใจได้อย่างมาก เนื่องจากเกาะดิเอโก การ์เซีย อยู่ไกลจากอิหร่านถึงราวๆ 4,000 กิโลเมตร ไกลกว่าที่เตะรานเคยบอกกับสาธารณะเกี่ยวกับพิสัยทำการของขีปนาวุธของตนเองถึง 2 เท่า โดยก่อนหน้านี้ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน เคยเผยว่าขีปนาวุธของประเทศ สามารถพุ่งไปได้ไกลในระดับ 2,000 กิโลเมตร
แม้การโจมตีไม่ตกลงสู่เป้าหมาย แต่มันทำให้ทั่วโลกต้องหันมาพิจารณาทบทวนศักยภาพที่แท้จริงของอิหร่านใหม่อีกครั้ง
ด้วยการพยายามโจมตีในระยะไกลเช่นนั้น อิหร่านแสดงให้เห็นถึงขีดความพยายามในการขยายขอบเขตการโจมตีไกลกว่าที่เคยถูกประเมินไว้ ก่อความไม่แน่นอนแก่การวางแผนทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯและสหราชอาณาจักรในมหาสมุทรอินเดีย
สื่อมวชนหลายแห่งชี้ว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการส่งสารทางการเมืองว่า "ไม่มีฐานทัพใดอยู่ไกลเกินเอื้อม" นอกจากนี้ความพยายามดังกล่าวเป็นการบังคับให้สหรัฐฯต้องใช้ทรัพยากรป้องกันขีปนาวุธขั้นสูง ในการปกป้องพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล
แม้มีรายงานข่าวว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งถูกสกัดไว้ได้และอีกลูกล้มเหลวในการพุ่งสู่เป้าหมาย แต่ถึงว่าอิหร่านบรรลุเป้าหมายสร้างผลกระทบทางยุทธศาสตร์ ด้วยการบีบให้อเมริกาต้องใช้มาตรการป้องกันตนเอง "ประเด็นผลลัพธ์ทางเทคนิค มีความสำคัญน้อยกว่าการแสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธสามารถพุ่งไปถึง" แหล่งข่าวด้านความมั่นคงรายหนึ่งกล่าวกับอินเดียทูเดย์
ความพยายามยิงขีปนาวุธครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายในช่องแคบฮอร์มุซ บริเวณที่อิหร่านเคยเล็งเป้าโจมตีเรือขนส่งสินค้าและกองกำลังสหรัฐฯ ขณะที่มันมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมง หลังจากสหราชอาณาจักรอนญาตให้สหรัฐฯปฏิบัติการจากฐานทัพต่างๆของพวกเขาในตะวันออกกลาง ภายใต้กรอบการทำงานของการป้องกันตนเองร่วมกัน
อินเดียทูเดย์ รายงานว่า จากการเล็งเป้าไปที่เกาะดิเอโก การ์เซีย ทางอิหร่านได้ขยายโรงละครแห่งความขัดแย้งจากตะวันออกกลางไปยังมหาสมุทรอินเดีย และเป็นความพยายามส่งสัญญาณว่า ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งใดของสหรัฐฯ ไม่สำคัญว่ามันจะอยู่ไกลแค่ไหน อยู่ไกลเกินเอื้อมของอิหร่าน
พวกผู้เชี่ยวชาญบางส่วน เชื่อว่าบางทีเตหะรานอาจกำลังทดสอบระบบบเพื่อเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของขีปนาวุธพิสัยปานกลางแบบทิ้งตัว ซึ่งมีศักยภาพพุ่งไปถึงทางใต้ของยุโรปและไกลกว่านั้นในมหาสมุทรอินเดีย
ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่ามันเป็นการสาธิตเชิงกลยุทธ์มากกว่าที่จะเป็นการทดสอบทางเทคนิค ตามที่สื่อหลายแห่งกล่าวอ้าง โดยอิหร่านอาจจงใจบีบให้สหรัฐฯใช้งานระบบป้องกันขีปนาวุธระดับสูงสุด สร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการวางแผนทางทหารและส่งสัญญาณว่ายังมีศักยภาพอีกมากมายที่ยังไม่เปิดเผยออกมา
แม้ว่าสหรัฐฯประสบความสำเร็จในการสกัดขีปนาวุธไว้ได้ลูกหนึ่ง แต่ความพยายามนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าระบบขีปนาวุธรุ่นเก่าๆยังสามารถท้าทายโครงการการป้องกันที่ทันสมัยได้ ส่งผลให้วอชิงตันและลอนดอนต้องประเมินยุทธศาสตร์การวางกำลังและการป้องกันประเทศในภูมิภาคนี้ใหม่อีกครั้ง
(ที่มา:อินเดียทูเดย์)