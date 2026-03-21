ปูตินย้ำชัดรัสเซียยังคงเป็นมิตรที่ภักดีต่ออิหร่าน

เครมลินแถลงในวันเสาร์ (21 มี.ค.) ว่าประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้แสดงความยินดีกับผู้นำอิหร่านเนื่องในวันโนรูซ และกล่าวว่ามอสโกยังคงเป็นมิตรที่ภักดีและเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของเตหะราน
อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของการสนับสนุนจากมอสโกต่ออิหร่านยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ แหล่งข่าวอิหร่านบางแห่งกล่าวว่า พวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากมอสโกน้อยมากในวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดของอิหร่านนับตั้งแต่การโค่นล้มชาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ในการปฏิวัติปี 1979
ปูตินได้ส่งคำแสดงความยินดีไปยังอยาตอลเลาะห์ โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน และประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเกียน เนื่องในวันปีใหม่ของอิหร่าน ตามที่ทำเนียบเครมลินระบุ
"วลาดิมีร์ ปูติน ขอให้ประชาชนชาวอิหร่านเอาชนะความยากลำบากด้วยความสง่างาม และเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ มอสโกยังคงเป็นมิตรที่ภักดีและเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของเตหะราน" ทำเนียบเครมลิน ระบุ
รัสเซียระบุว่า การโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอล ได้ผลักดันตะวันออกกลางทั้งหมดลงสู่เหวแห่งความหายนะและก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานโลกครั้งใหญ่ ขณะที่การสังหารอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเป็นการฆาตกรรมที่ "ไร้ศีลธรรม"
เว็บไซต์ Politico รายงานว่า มอสโกเคยเสนอข้อแลกเปลี่ยนกับวอชิงตัน ว่าทางเครมลินจะหยุดแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับอิหร่าน หากวอชิงตันหยุดให้ข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับรัสเซียแก่ยูเครน แต่สหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอนี้ ซึ่งทางรัสเซียปฏิเสธรายงานดังกล่าว และย้ำว่าเป็นข่าวปลอม
รัสเซียเพิ่งสูญเสียพันธมิตรไปรายหนึ่ง เมื่อสหรัฐฯ โค่นล้มนิโคลัส มาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา แม้ว่ามอสโกจะได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งเกิดจากการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอล
ที่มา รอยเตอร์