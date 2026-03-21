อิสราเอลโจมตีเลบานอนอีกรอบ พุ่งเป้าเล่นงานฮิซบอลเลาะห์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทัพอิสราเอล ระบุว่า ได้เปิดฉากโจมตีเบรุตหลายระลอกในช่วงเช้าวันเสาร์ (21 มี.ค.) โดยอ้างว่ามีเป้าหมายเป็นกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ขณะที่สื่อของรัฐเลบานอนรายงานว่า ถูกโจมตีในภาคใต้ของประเทศ

เลบานอนถูกดึงเข้าสู่สงครามในตะวันออกกลางเมื่อฮิซบอลเลาะห์เริ่มยิงจรวดใส่อิสราเอลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม เพื่อแก้แค้นการสังหารอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน

นับตั้งแต่นั้นมา อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทั่วเลบานอนและส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในภาคใต้ของประเทศ

ในแถลงการณ์สั้นๆ เมื่อวันเสาร์ กองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังของตน "กำลังโจมตีเป้าหมายขององค์กรก่อการร้ายฮิซบอลเลาะห์ในเบรุต"

ก่อนหน้านี้ โฆษกกองทัพได้ออกคำเตือนไปยังผู้อยู่อาศัยในชานเมืองทางใต้ของเบรุต ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฮิซบอลเลาะห์ ให้อพยพก่อนการโจมตี

สำนักข่าวแห่งชาติของทางการเลบานอน (NNA) รายงานว่า มีการโจมตีทางอากาศในสองพื้นที่ แต่ไม่ได้ระบุทันทีว่าพื้นที่ใดถูกโจมตี หรือมีผู้เสียชีวิตหรือไม่

NNA รายงานว่า ในเลบานอนตอนใต้ ใกล้กับชายแดน การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลได้โจมตีบ้านหลังหนึ่งในเมืองกันดูริเยห์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคนและบาดเจ็บอีกสองคน

สำนักข่าวฯ ยังรายงานด้วยว่า มีการโจมตีเพิ่มเติมในช่วงกลางคืนและช่วงเช้าตรู่ในหลายพื้นที่ของเลบานอนตอนใต้ รวมถึง "ปฏิบัติการค้นหาอย่างกว้างขวาง" ที่ดำเนินการโดยทหารอิสราเอลในพื้นที่เมืองคิอัม

กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ระบุว่า นักรบของพวกเขาได้โจมตีทหารอิสราเอลในหกหมู่บ้าน ทางตอนใต้ของเลบานอน

กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ยังบอกอีกว่า พวกเขายังได้ยิงจรวดข้ามชายแดน ทำให้ต้องมีการเปิดใช้งานไซเรนเตือนภัยทางอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของกองบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอิสราเอล

มิเชล อิสซา เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำเลบานอน แสดงการสนับสนุนข้อเสนอหยุดยิงของประธานาธิบดี โจเซฟ อูน แห่งเลบานอน เมื่อวันศุกร์ โดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "เรื่องต่างๆ จะไม่คลี่คลายหากปราศจากการเจรจา"

อย่างไรก็ตาม เขาเชื่อว่าอิสราเอล "ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะยังคงโจมตีเลบานอนต่อไป"

"นั่นหมายความว่าเลบานอนต้องตัดสินใจว่าจะยอมเจรจากับอิสราเอลในกรณีนี้หรือไม่" เอกอัครราชทูตกล่าวเสริม

กระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนระบุว่าสงครามครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเลบานอนมากกว่า 1,000 คน และผู้พลัดถิ่นมากกว่าหนึ่งล้านคน

นอกจากนี้ กองทัพยังระบุว่าทหารอิสราเอลเสียชีวิต 2 นาย ในภาคใต้ของเลบานอน

ที่มา เอเอฟพี