ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ดับ 10 เจ็บ 59 สูญหาย 4

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเกาหลีใต้ กู้ร่างผู้เสียชีวิต 10 รายจากซากปรักหักพังของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเมืองแทจอน ทางตอนกลางของประเทศ ในวันเสาร์ (21 มี.ค.) ซึ่งเพลิงไหม้คาดว่าเกิดจากการระเบิด ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 59 ราย และสูญหาย 4 ราย
กระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัยระบุว่า มีผู้บาดเจ็บสาหัส 25 ราย แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันในทันทีว่ามีใครอยู่ในอาการสาหัสหรือไม่
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเพลิงไหม้และภัยพิบัติอื่นๆ ของกระทรวงมหาดไทยกล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า "ณ เวลา 5 นาฬิกาเช้านี้ เราทราบว่ามีผู้เสียชีวิต 10 ราย บาดเจ็บสาหัส 25 ราย และยังคงสูญหาย 4 ราย"
"เรายังทราบว่ามีผู้บาดเจ็บอีก 34 ราย แต่ไม่สาหัส" เขากล่าวเสริม
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินกว่า 500 นายถูกส่งไปควบคุมเพลิงและปฏิบัติการกู้ภัย หลังจากเกิดเพลิงไหม้เมื่อบ่ายวันศุกร์
วิดีโอและภาพถ่ายจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นควันสีเทาหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากโรงงาน และคนงานบางส่วนกระโดดลงมาจากอาคาร
นัม ดึก-วู หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเขตแดด็อกในเมืองแทจอน กล่าวว่าเพลิงไหม้ได้ทำลายอาคารโรงงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปได้ในตอนแรกเนื่องจากเกรงว่าอาคารจะพังถล่ม
การค้นหาคนงานที่สูญหายเริ่มขึ้นในช่วงดึกของวันศุกร์ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ใช้หุ่นยนต์ดับเพลิงไร้คนขับเพื่อระบายความร้อนให้กับโครงสร้างและทำการตรวจสอบความปลอดภัย
มีการรายงานเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ 13.18 น. ของวันศุกร์ โดยมีคนงานทั้งหมด 170 คนอยู่ในโรงงานขณะเกิดเพลิงไหม้ ตามรายงานของสำนักข่าว Yonhap ของเกาหลีใต้
หนึ่งในผู้เสียชีวิตถูกพบที่ชั้นสองของโรงงาน และอีกเก้าคนอยู่ที่ชั้นสาม ตามรายงานของ Yonhap โดยอ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่
กระทรวงความปลอดภัยกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วตั้งแต่เวลา 23.48 น. ของวันศุกร์
นัมกล่าวว่ายังไม่ทราบสาเหตุในทันที แต่ดูเหมือนว่าเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยมีพยานรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิด
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมุ่งเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้เพลิงลามไปยังโรงงานข้างเคียง และการกำจัดสารเคมีออกจากที่เกิดเหตุ นายหนามกล่าวว่า เจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้สารเคมีที่มีปฏิกิริยาสูงได้มากกว่า 100 กิโลกรัมจากที่เกิดเหตุ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการกระโดดลงจากอาคารเพื่อหนีเอาชีวิตรอด ในขณะที่บางคนได้รับบาดเจ็บจากการสูดดมควัน นายหนามกล่าว
มีการระดมยานพาหนะและอุปกรณ์ประมาณ 120 คัน รวมถึงเครื่องบิน รถฉีดน้ำไร้คนขับ และหุ่นยนต์ดับเพลิง 2 ตัวสำหรับพื้นที่เข้าถึงยาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีกหลายร้อยคน
ประธานาธิบดี ลี แจ มยอง เรียกร้องให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์อย่างเต็มที่เพื่อควบคุมเพลิงและสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัย
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวว่า บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นเจ้าของโรงงานคือ บริษัท อันจุน อินดัสเทรียล ซึ่งผลิตวาล์วเครื่องยนต์และเป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัท ฮุนได มอเตอร์ และเกีย คอร์ป เป็นต้น ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท
เจ้าหน้าที่ของบริษัท อันจุน ยังไม่พร้อมให้ความคิดเห็นในตอนนี้
ที่มา ซีเอ็นเอ