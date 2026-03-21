ไทยมองตาปริบๆ! รมว.ตปท.อิหร่านยืนยันพร้อมอนุญาต 'เรือญี่ปุ่น' ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างคำกล่าวของ อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่า อิหร่านพร้อมที่จะอนุญาตให้เรือที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันทั่วโลก
อาราคชี กล่าวกับสำนักข่าวญี่ปุ่นทางโทรศัพท์เมื่อวันศุกร์ (20) ว่า เตหะรานได้เริ่มต้นเจรจากับโตเกียวเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางในช่องแคบดังกล่าวแล้ว
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ยังไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ในวันนี้ (21) เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว
ญี่ปุ่นได้รับน้ำมันประมาณ 90% ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเตหะรานได้ใช้มาตรการปิดกั้นเป็นส่วนใหญ่ในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามซึ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 ในวันนี้ (21) ทำให้ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองของตนออกมา
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ พบกับนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดี (19) โดยเรียกร้องให้เธอ "เร่งดำเนินการ" ในขณะที่เขากำลังกดดันชาติพันธมิตรให้ส่งเรือรบไปช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีชาติใดรับปาก
ทาคาอิจิ บอกกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมสุดยอดที่วอชิงตันว่า เธอได้แจ้งให้ ทรัมป์ ทราบถึงการสนับสนุนที่ญี่ปุ่นสามารถและไม่สามารถให้ได้ในช่องแคบ ภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่น
การกระทำต่างๆ ของญี่ปุ่นถูกจำกัดภายใต้รัฐธรรมนูญสันติภาพยุคหลังสงคราม ทว่ากฎหมายความมั่นคงในปี 2015 เปิดทางให้ญี่ปุ่นใช้กำลังในต่างประเทศได้ หากเกิดการโจมตี รวมถึงการโจมตีต่อพันธมิตรด้านความมั่นคงที่ใกล้ชิด จนถึงขั้นคุกคามความอยู่รอดของญี่ปุ่น และไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้แล้ว
ที่มา: รอยเตอร์