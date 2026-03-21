ทนทรัมป์ด่าไม่ไหว? 'สตาร์เมอร์' ไฟเขียวสหรัฐฯ ใช้ 'ฐานทัพอังกฤษ' โจมตีฐานขีปนาวุธอิหร่านที่ยิงเรือในช่องแคบฮอร์มุซ

รัฐบาลอังกฤษประกาศอนุญาตเมื่อวันศุกร์ (20 มี.ค.) ให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพในสหราชอาณาจักรเพื่อโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่โจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
บรรดารัฐมนตรีอังกฤษประชุมกันเมื่อวันศุกร์ (20) เพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามกับอิหร่านและการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ตามถ้อยแถลงจากทำเนียบดาวนิงสตรีท
"พวกเขายืนยันว่า ข้อตกลงให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพในสหราชอาณาจักรเพื่อการป้องกันตนเองร่วมกันในภูมิภาคนี้ จะรวมถึงปฏิบัติการป้องกันของสหรัฐฯ เพื่อลดทอนฐานยิงขีปนาวุธ และขีดความสามารถที่ใช้โจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซด้วย" คำแถลงระบุ
อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวในโพสต์บน X ว่า นายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ "กำลังทำให้ชีวิตของชาวอังกฤษตกอยู่ในอันตราย โดยอนุญาตให้ใช้ฐานทัพในสหราชอาณาจักรเพื่อการรุกรานอิหร่าน" พร้อมเสริมว่า "อิหร่านจะใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเอง"
สตาร์เมอร์ กล่าวเมื่อสัปดาห์นี้ว่า อังกฤษจะไม่เข้าไปพัวพันกับสงครามเกี่ยวกับอิหร่าน ในตอนแรกเขาปฏิเสธคำขอของสหรัฐฯ ที่ขอใช้ฐานทัพของอังกฤษในการโจมตีอิหร่าน โดยกล่าวว่า ตนจะต้องแน่ใจเสียก่อนว่าการปฏิบัติการทางทหารใดๆ นั้นถูกต้องตามกฎหมาย
ทว่าหลังจากที่อิหร่านโจมตีพันธมิตรของอังกฤษในตะวันออกกลาง สตาร์เมอร์ ก็เปลี่ยนท่าที โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ สามารถใช้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ด (RAF Fairford) และฐานทัพร่วม ดิเอโก การ์เซีย (Diego Garcia) ในมหาสมุทรอินเดียได้
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวโจมตี สตาร์เมอร์ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เริ่มต้นความขัดแย้ง โดยบ่นว่าเขาไม่ได้ทำอะไรมากพอที่จะช่วยเหลือสหรัฐฯ
เมื่อวันจันทร์ (16) ทรัมป์ กล่าวว่ามี "บางประเทศที่ทำให้ผมผิดหวังอย่างมาก" ก่อนที่จะเอ่ยถึงอังกฤษโดยเฉพาะ ซึ่งเขาชี้ว่าครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็น "โรลส์-รอยซ์ในบรรดาพันธมิตร"
คำแถลงจากทำเนียบดาวนิงสตรีทเมื่อวันศุกร์ (20) เรียกร้องให้ "ลดระดับความตึงเครียดอย่างเร่งด่วน และยุติสงครามอย่างรวดเร็ว"
ผลสำรวจความคิดเห็นในอังกฤษชี้ให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสงคราม โดย 59% ของผู้ตอบแบบสอบถามของ YouGov กล่าวว่า พวกเขาคัดค้านการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล
ที่มา: รอยเตอร์