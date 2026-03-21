คว่ำบาตรแบบใด! สหรัฐฯ อนุญาตซื้อ 'น้ำมันอิหร่าน' ที่อยู่บนเรือกลางทะเลนาน 30 วัน อ้างเบรกราคาน้ำมันพุ่ง

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศอนุญาตการซื้อน้ำมันจากอิหร่านที่บรรทุกอยู่บนเรือแล้ว โดยยกเว้นผู้ซื้อจากมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดซึ่งจำกัดอุตสาหกรรมน้ำมันของเตหะรานมานานหลายปี ในความเคลื่อนไหวที่มุ่งยับยั้งราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
ใบอนุญาตการคว่ำบาตรนี้อนุญาตให้ซื้อน้ำมันจากอิหร่านได้ หากน้ำมันนั้นถูกบรรทุกขึ้นเรือก่อนเวลา 00:01 น. ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ (20 มี.ค.) โดยการอนุญาตนี้มีผลจนถึงวันที่ 19 เม.ย. แต่จะไม่ครอบคลุมถึงผู้ซื้อที่อยู่ในเกาหลีเหนือ คิวบา หรือดินแดนบางส่วนของยูเครนที่ถูกรัสเซียยึดครอง
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ (20) ว่า มาตรการนี้อาจช่วยปลดปล่อยน้ำมันประมาณ 140 ล้านบาร์เรลที่มิเช่นนั้นก็จะถูก "กักตุนโดยจีนในราคาถูก" พร้อมอ้างถึงสถานะของจีนในฐานะผู้นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านรายใหญ่ที่สุด
"โดยพื้นฐานแล้ว เราจะใช้น้ำมันดิบจากอิหร่านเป็นเครื่องมือต่อรองกับเตหะรานเพื่อกดราคาให้ต่ำลง ในขณะที่เราดำเนินการปฏิบัติการ Epic Fury ต่อไป" เบสเซนต์ กล่าว พร้อมอธิบายว่า นี่คือวิธี "ขยายปริมาณพลังงานทั่วโลก และช่วยบรรเทาแรงกดดันชั่วคราวต่ออุปทานที่เกิดจากอิหร่าน"
เบสเซนต์ ยังแย้งว่า อิหร่านจะไม่สามารถเข้าถึงผลกำไรส่วนใหญ่จากการขายได้ และยืนยันว่า "สหรัฐอเมริกาจะยังคงรักษาแรงกดดันสูงสุดต่ออิหร่าน และความสามารถในการเข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศของอิหร่านต่อไป"
อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวครั้งนี้ซึ่ง เบสเซนต์ ได้ส่งสัญญาณบอกล่วงหน้าไปแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ ยังคงถือเป็นการผ่อนคลายกลยุทธ์ "กดดันสูงสุด" ของประธานาธิบดี ทรัมป์ ต่ออิหร่านซึ่งใช้มาตั้งแต่รัฐบาลสมัยแรกของเขา และประกอบด้วยมาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักที่ทำให้การทำธุรกิจกับภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจอิหร่านเป็นไปได้ยาก รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานด้วย
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สหรัฐฯ ยังอนุมัติการซื้อน้ำมันจากรัสเซียที่ลอยอยู่ในทะเลเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งถือเป็นการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียมาตั้งแต่การรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
มาตรการดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงกัน สมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ทรัมป์ อย่างรุนแรงสำหรับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย โดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจส่งผลดีอย่างมหาศาลต่อประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน
"ช่องทางหลบเลี่ยงใหม่ๆ ที่ประธานาธิบดีเปิดขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก กำลังทำให้ ปูติน ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอย่างมหาศาล และเป็นช่องทางที่จะใช้ในการทำสงครามในยูเครนต่อไป" ชัค ชูเมอร์ ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภา และสมาชิกพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาอีกหลายคน กล่าวในคำแถลงร่วมเมื่อต้นเดือนนี้
ขณะเดียวกัน เป้าหมายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมทั้งในอิหร่านและกลุ่มประเทศอาหรับที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ ต่างก็ถูกโจมตีตลอดช่วงสงคราม สัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ ได้สั่งโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะคาร์ก ซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่าน และขู่ว่าจะโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันบนเกาะแห่งนั้น หากอิหร่านยังคงแทรกแซงการเดืนเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
เมื่อผู้สื่อข่าวถาม ทรัมป์ ในวันศุกร์ (20) ว่าเขามีแผนสำหรับเกาะคาร์กหรือไม่ ทรัมป์ ก็ตอบว่า "ผมบอกคุณไม่ได้หรอก แน่นอนว่ามันเป็นสถานที่ที่ผู้คนพูดถึงกัน แต่ผมบอกคุณไม่ได้"
ที่มา: CBS