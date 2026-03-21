เอาแล้ว! “สหรัฐฯ” เริ่มโจมตีทางอากาศพยายามเปิด “ช่องแคบฮอร์มุซ” ให้เรือบรรทุกน้ำมันผ่าน ส่งทหารยกพลขึ้นบกอเมริกันชุด 2 ร่วมกว่าสองพันมุ่งหน้าเข้าตะวันออกกลาง

เอเจนซีส์ – สหรัฐฯเริ่มปฎิบัติการทหารใช้เครื่องบิน A-10 “Warthog” และเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเชโจมตีกำลังทหารอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเปิดทางให้กลับมาใช้งานได้ ส่งกำลังทหารยกพลขึ้นบกโจมตีเร็วชุดที่ 2 จำนวน 2,500 นายถูกส่งเข้าตะวันออกกลางก่อนกำหนด
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันศุกร์(20 มี.ค)ว่า สหรัฐฯได้เริ่มปฎิบัติการโจมตีเพื่อเปิดเส้นทางการเดินน้ำมันโลกที่ช่องแคบฮอร์มุซ
เพนตากอนได้ส่งเครื่องบินเพดานต่ำและเฮลิคอปเตอร์อาปาเชเพื่อโจมตีเรือรบอิหร่านและโดรนใกล้ช่องทางเดินเรือขนส่งที่คิดเป็น 1 ใน 5 ของน้ำมันโลก
ปฎิบัติการมีเป้าหมายเพื่อกำจัดความสามารถเตหะรานในการยิงโดรนและมิสไซล์เข้าสู่ทางน้ำที่สำคัญ รวมถึงการทำลายเรือโจมตีเร็วอิหร่านและยุทโธปกรณ์อื่นๆที่ได้ทำให้การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดนิ่งเกือบตลอดเดือนส่งผลทำให้เกิดวิกฤตน้ำมันราคาพุ่งสูงและเกิดการขาดแคลนไปทั่วโลก
ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐฯ พลอากาศเอก แดน เคน (Dan Caine) แถลงวันพฤหัสบดี(19)ว่า ฝูงเครื่องบิน A-10 “Warthog” พร้อมอาวุธหนักมีเป้าหมายโจมตีไปที่กองกำลังทางน้ำอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่ทำหน้าที่ทำลายโดรนอิหร่าน
ในการแถลงเขาเตือนว่า ผลที่ออกมาอาจเป็นเวลาหลายสิปดาหเพื่อทำให้เครือข่ายอิหร่านที่เป็นภัยคุกคามทั่วบริเวณช่องแคบฮอร์มุซลดลง
“เครื่องบิน A-10 Warthog ในเวลานี้กำลังอยู่ทั่วทางใต้(ของอิหร่าน) มีเป้าหมายไปที่ยานยนต์ทางน้ำโจมตีเร็วในช่องแคบฮอร์มุซ”
เขาเสริมว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาเชรวมถึงจากของชาติพันธมิตรที่มีมากกว่า 1 ประเทศแต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อได้ถูกส่งไปปล่อยโดรนกามิกาเซ่
ทั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ กล่าวว่า การโจมตีประสบความสำเร็จสามารถทำลายหรือสร้างความเสียหายแก่เรือกองทัพอิหร่านได้ไม่ต่ำกว่า 120 ลำ
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า และที่สำคัญมีการยืนยันออกมาว่า เพนตากอนได้ส่งหน่วยโจมตีเร็วชุด 2 ออกไปตะวันออกกลางเนื่องมาจากวิกฤตสงครามอิหร่าน
หน่วย Boxer Amphibious Ready Group และหน่วยโจมตีเร็วนาวิกโยธินสหรัฐฯที่ 11 ได้ออกเดินทางจากรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนกำหนด
กองกำลังเฉพาะกิจนี้มีราว 2,500 นายเป็นทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ
ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ที่เพิ่งเสียโฆษกและผู้ช่วยโฆษกไปจากการลอบสังหารของอิสราเอลกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า
“ทหารอิหร่านนั้นเฝ้ารออย่างกระตรือรือล้นต่อทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ พวกเขาเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะตบฉาดใหญ่ต่อเรือรบอเมริกันในสมรภูมิน้ำลึกและการนำความประหลาดใจทางทะเลให้พวกทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯเป็นประจักษ์พยานอย่างใกล้ชิด”