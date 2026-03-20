สวยดุดัน! เกาหลีเหนือเผยภาพ 'คิม จูแอ' โชว์ขี่รถถัง ผู้นำคิมนั่งยิ้มร่าประกบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือเผยภาพ คิม จูแอ บุตรสาววัยรุ่นของ คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ กำลังขับรถถัง โดยมีพ่อของเธอนั่งอยู่ด้านหลัง ตอกย้ำการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ที่ว่าเธอกำลังฝึกฝนเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้นำโสมแดงรุ่นถัดไป

ลูกสาวของ คิม ซึ่งคาดว่าอายุประมาณ 13 ปี ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนพร้อมกับพ่อของเธอถี่ขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ในภาพถ่ายชุดล่าสุดจะเห็น คิม จูแอ มองออกไปนอกช่องคนขับด้วยสีหน้ามุ่งมั่น ผมยาวปลิวไสวไปตามแรงลม ขณะที่พ่อของเธอยิ้มแย้มและนั่งพิงอยู่กับป้อมปืน ส่วนนายทหารในเครื่องแบบ 3 นายกำลังนั่งอยู่บนตัวถังรถ

ก่อนหน้านี้ คิม จูแอ ก็ติดตามพ่อของเธอไปที่สนามยิงปืน และมีภาพถ่ายขณะที่เธอกำลังเล็งปืนไรเฟิล และขณะฝึกยิงปืนพก

ทางการโสมแดงยังไม่เคยยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับชื่อหรืออายุของเธอ

KCNA ระบุว่า เมื่อวันพฤหัสบดี (19) คิม จองอึน ได้กำกับดูแลการฝึกซ้อมรถถังแบบใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถที่เหนือกว่าในการโจมตีและการป้องกันโดรนและขีปนาวุธต่อต้านรถถัง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คิม จองอึน ได้ดำเนินการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์แบบดั้งเดิมของประเทศให้ทันสมัย ​​รวมถึงขีปนาวุธทางยุทธวิธี ควบคู่ไปกับการพัฒนาคลังแสงเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมถึงขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธนิวเคลียร์

ที่มา: รอยเตอร์










