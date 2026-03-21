ล็อบบี้สำเร็จ! “อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน” รวม “ญี่ปุ่น” ยอมยื่นมือช่วย "สหรัฐฯ" ให้ “ช่องแคบฮอร์มุซ” เดินเรือปลอดภัย แต่ “ทรัมป์” ยังหงุดหงิดไม่เลิกประณามนาโต “ขลาด” กับแค่การเคลื่อนกำลังทหารแบบธรรมดาทั่วไป

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ชาติยุโรปสำคัญรวมญี่ปุ่นวันพฤหัสบดี(19 มี.ค)ออกแถลงการณ์แสดงความพร้อมสนับสนุนเพื่อปรับปรุงความมั่นคงช่องแคบฮอร์มุซ แต่ผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงหงุดหงิดเย้ยนาโตเป็นแค่ “เสือกระดาษ” ที่ขลาดกลัวการเคลื่อนกำลังทหาร ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษเชื่อ การสู้กับยุทธวิธีกบฎฮูตีในทะเลแดงอาจช่วยสหรัฐฯเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้กลับมาใช้งานได้
ยูโรนิวส์รายงานวันนี้(20 มี.ค)ว่า แถลงการณ์ร่วมวันพฤหัสบดี(19)ที่ออกมาจาก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และแคนาดา อ้างอิงจากเว็บไซต์ทางการรัฐบาลอังกฤษ ได้ประณามด้วยถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดต่อการโจมตีจากฝีมืออิหร่านเมื่อไม่นานมานี้ต่อเรือคาร์โกพาณิชย์ที่ไร้อาวุธ โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนรวม ไซต์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และการปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยปริยายจากกองกำลังอิหร่าน
อ้างอิงจากเนื้อหาของแถลงการณ์พบว่า ประเทศที่ร่วมแถลงการณ์เหล่านี้เรียกร้องให้ “อิหร่าน” ยุติภัยคุกคามเหล่านี้ทันทีพร้อมยืนยันว่าเสรีภาพการเดินเรือนั้นถูกปกป้องโดยกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาสหประชาชาติ และกฎหมายทางทะเล
ประเทศยุโรปเหล่านี้รวม ญี่ปุ่น และแคนาดา กล่าวในแถลงการณ์ว่า “พร้อมให้การสนับสนุนความพยายามอย่างเหมาะสม" เพื่อทำให้มั่นใจว่า การสัญจรผ่านทางช่องแคบนั้นมีความปลอดภัยและสนับสนุนความมั่นคงของตลาดพลังงานโลก
อย่างไรก็ตามเนื้อหาของแถลงการณ์ไม่ได้เปิดเผยในรายละเอียดหรือขอบเขตการเข้าร่วม ยูโรนิวส์ชี้
อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการรายงานของเดลีเทเลกราฟของอังกฤษในวันศุกร์(20) ชี้ว่า แสดงความไม่พอใจพร้อมกล่าวโทษว่าผลจากความขลาดของนาโตส่งผลทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่ง
ทรัมป์ประณามว่า นาโตนั้นเป็น “เสือกระดาษ” ที่ไม่ต้องการช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซถึงแม้จะบ่นเรื่องต้นทุนพลังงานเพิ่มอย่างสูงลิ่ว
ในการแถลง ผู้นำสหรัฐฯได้กล่าวไปถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซว่า "เป็นแค่การเคลื่อนกำลังทหารแบบธรรมดาง่ายๆ” และความล้มเหลวของนาโตในการเข้าแทรกแซงกลายเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่ง
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษชี้ว่า มาจนถึงเวลานี้ “อิหร่าน” ยังคงไม่ส่งสัญญาณต้องการเจรจาเพื่อปล่อยให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือคาร์โกต่างๆสามารถวิ่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ตามปกติ แต่เตหะรานมีความมุ่งมั่นในการใช้การปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเสมือนไพ่ในมือเพื่อกดดันสหรัฐฯโดยใช้ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงกลายเป็นวิกฤตไปทั่วโลกเป็นตัวประกัน
ผู้เชี่ยวชาญทางการทหาร ฮามิช เดอ เบรตตัน-กอร์ดอน (Hamish de Bretton-Gordon) ออกมาแสดงความเห็นกับเดลีเทเลกราฟว่า การสู้กับยุทธวิธีกบฎฮูตีในทะเลแดงเมื่อ 1 ปีก่อนนี้แสดงให้เห็นว่าปฎิบัติการพิเศษจะสามารถเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างไร
พร้อมกับชี้ว่า สหรัฐฯและอิสราเอลต้องต่อสู้อีกครั้งกับศัตรูที่ใช้ทุกยุทธวิธีในตำราเพื่อคว่ำกลการรบตามธรรมเนียม เหมือนเช่นที่กบฎฮูตีของเยเมนได้ทำไว้เมื่อ 1 ปีก่อนหน้าในทะเลแดง
ขณะที่เรือต่างๆถูกปิดกั้นแต่ทว่า เตหะรานในช่วงเวลาเดียวกันกลับยังคงค้าขายน้ำมันได้ตามปกติ นักวิเคราะห์ต่างๆแสดงความเห็นว่า ช่องแคบฮอร์มุซในปัจจุบันอยู่ภายใต้กฎการคัดสรรค์ที่จะมีแค่บางส่วนอนุญาตผ่านได้ส่วนลำอื่นๆตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงเหมือนเช่นเรือสินค้าไทย มยุรีนารี หรือเรือสินค้าญี่ปุ่น เป็นต้น
แต่ทว่าเรือที่เชื่อมโยงกับเตหะรานหรือมาจากประเทศที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการคัดสรรค์ให้เดินทางผ่านได้ ส่วนอื่นๆต้องขึ้นอยู่กับการติดต่อทางการทูตเพื่อขอให้เดินทางผ่านอย่างปลอดภัย
ข้อมูลทางน้ำแสดงให้เห็นว่า ช่องแคบฮอร์มุซที่ดูเสมือนว่าปิดตามการประกาศของกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC นั้นไม่ได้ปิดโดยสมบูรณ์ เพราะพบว่าใน 2 สัปดาห์แรกของมีนาคมมีเรือจำนวน 90 ลำรวมเรือบรรทุกน้ำมันข้ามช่องแคบฮอร์มุซไปได้ แต่ทว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่ามากในช่วงเวลาปกติ แต่ยังเป็นการชี้ว่าการจำกัดทางสัญจรจะยังคงดำเนินต่อไป
ข้อมูลการค้าชี้ว่า อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันระหว่างเกิดสงครามและเชื่อว่าน่าจะได้อานิสงค์จากราคาน้ำมันพุ่งสูง โดยสามารถส่งออกไปหลายล้านบาร์เรลระหว่างการสัญจรถูกปิด