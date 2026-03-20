โดนแล้ว! โอเพ่นซอร์สข่าวกรองชื่อดังเปิด IRGC โชว์ล็อกเป้าบินรบสเตลท์อเมริกัน F-35 โดนสอยเหนือท้องฟ้าอิหร่านแรงมาก แต่โชคดีเนักบินรอดชีวิตบินลงจอดฉุกเฉินที่ฐานตะวันออกกลางสำเร็จ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – โอเพ่นซอร์สข่าวกรองชื่อดังเปิดเผยว่า เตหะรานโชว์เรดาห์วินาทีเครื่องบินรบล่องหนอเมริกัน F-35 โดนล็อกเป้าก่อนโดนยิงอย่างจังเหนือท้องฟ้าอิหร่าน ระหว่างอเมริกาออกปฎิบัติการแต่นักบินสามารถประคองเครื่องที่เสียหายร่อนลงจอดฉุกเฉินที่ฐานในภูมิภาคได้กลายเป็นคำถามว่าอิหร่านใช้อะไรสามารถตรวจจับเครื่องบินสเตล์ทอเมริกาที่ขึ้นชื่อว่าเร็วมากจนแทบไม่ปรากฎจากจอเรดาร์ได้
CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวานนี้(19 มี.ค)ว่า เครื่องบินรบขับไล่สหรัฐฯ F-35 ประสบความสำเร็จสามารถร่อนลงจอดฉุกเฉินในฐานตะวันออกกลางหลังจากถูกยิงที่เชื่อว่ามาจากอิหร่านระหว่างปฎิบัติการ อ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิด 2 คน
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า เครื่องบินได้รับความเสียหายหลังแต่นักบินนำเครื่องบินไปร่อนลงจอดฉุกเฉินที่ฐานที่เป็นมิตรในตะวันออกกลาง
ทิม ฮอว์กินส์ (Tim Hawkins)โฆษกประจำกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CENTCOM แถลงว่า เครื่องบินรบขับไล่ล่องหนอเมริกันเจน 5 ระหว่างกำลังบินในปฎิบัติการรบเหนืออิหร่านแต่ต้องรีบขอลงจอดฉุกเฉิน
ฮอว์กินส์เปิดเผยว่า เครื่องบินสามารถบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยและนักบินรอดชีวิตแต่ทว่าโฆษกไม่ได้กล่าวลงไปในรายละเอียดว่า เครื่องบิน F-35 ลงจอดฉุกเฉินเพราะโดนอิหร่านล็อกเป้ายิงหรือไม่
“เครื่องบินสามารถร่อนลงจอดได้อย่างปลอดภัยและนักบินมีอาการคงที่”
และเขากล่าวว่า “เหตุการณ์นี่อยู่ระหว่างการสอบสวน”
เหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกในสงครามอิหร่านที่เครื่องบินรบขับไล่สเตลท์ F-35 มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ที่ทั้งสหรัฐฯและอิสราเอลต่างมีไว้ประจำการขึ้นชื่อว่าเรดาร์แทบไม่สามารถติดตามได้นั้นเตหะรานใช้วิธีการใดในการล็อกเป้าและยิงจนเครื่องบินได้รับความเสียหาย
The Avianist ด้านการบินได้รายงานอ้างอิง โอเพ่นซอร์สข่าวกรองชื่อดัง OSINTdefender ระบุว่า เตหะรานได้เปิดเผยภาพวินาที F-35 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯโดนล็อกเป้าก่อนกดปุ่มยิงโจมตีอย่างสายฟ้าแล็บ
“กองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ได้ออกแถลงการณ์พร้อมกับคลิปที่อ้างว่า เป็นการแสดงการล็อกเป้าหมายเครื่องบินอเมริกัน F-35A/B Lightning ll โดยมิสไซล์แบบภาคพื้นสู่อากาศเหนือท้องฟ้าอิหร่าน
การอ้างความรับผิดชอบของ IRGC ออกมาตามหลังข่าวรายงานว่า เครื่องบิน F-35 นั้นเสียหายและส่งผลทำให้ต้องขอร่อนลงจอดฉุกเฉินที่ฐานทัพอากาศในตะวันออกกลางเนื่องมาจากการยิงอย่างเป็นอริเหนือ(ท้องฟ้า)อิหร่าน
ทั้งนี้UNITED24MEDIAของยูเครน แสดงความเห็นว่า คลิปที่แสดงการล็อกเป้า F-35 นี้ตัดจบหลังการระเบิดที่มีเปลวไฟแลบออกมาให้ได้เห็นแสดงว่าอาจเป็นการรั่วของเชื้อเพลิง นอกเหนือจากสัญญาณแสดงความร้อนชี้ไปถึงเครื่องยนต์
และการวิเคราะห์ชี้ว่า หากว่าคลิปที่ว่านี้เป็นของจริง อาจเป็นการบ่งชี้ว่าความเสียหายไม่น่าร้ายแรงและทำให้นักบินสามารถนำเครื่องบินไปถึงฐานที่เป็นมิตรในภูมิภาคได้
สำนักข่าวฟาร์สนิวส์ของอิหร่านรานงานแถลงการณ์จากหน่วยกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC อ้างว่า
“เครื่องบิน F-35 ของกองทัพสหรัฐฯถูกยิงเมื่อเวลา 02.50 น.ของเช้านี้โดยระบบป้องกันอากาศก้าวหน้าใหม่ของกองกำลังอากาศ IRGC และได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง”
UNITED24MEDIA เคยรายงานเมื่อวันที่ 17 มี.ค ว่า "จีน" ได้ส่งระบบเรดาร์พิสัยไกล YLC-8B ฉายาล่าเครื่องบินล่องหนอเมริกัน F-35 และเครื่องบินทิ้งระเบิดอเมริกัน B-2 Spirit ให้เตหะรานป้องกันภัยทางอากาศ
สื่อWAR รายงานบนแพลตฟอร์ม X ว่าเป็นการป้อนยุทโธปกรณ์ทางอากาศครั้งใหญ่ของจีนให้แก่อิหร่านเพื่อป้องกันเครื่องบินสเตลท์ล่องหนของทั้งสหรัฐฯและอิสราเอล สื่อ WAR ชี้ว่า ระบบเรดาร์พิสัยไกล YLC-8B นี้ไม่ได้มีใน “เวเนซุเอลา”
UNITED24MEDIA สื่อยูเครนชี้ว่า ขณะเดียวกันรัสเซียพันธมิตรใกล้ชิดของอิหร่านใช้เวลาหลายปีในการทำให้การต่อทางอากาศของอิหร่านมีความแข็งแกร่งด้วยการส่งเครื่องบิน Yak-130 ครั้งแรกเมื่อปี 2023
ซึ่งห้องเรียนที่บินได้เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อฝึกสอนนักบินในอนาคตสำหรับเครื่องบินรบขับไล่ Su-35 ที่ทันสมัยของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน
ตามการรายงานระบุว่าบริษัทผลิตอาวุธรัสเซียได้เริ่มประกอบให้กับกองทัพอากาศอิหร่านระหว่างการบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
ระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซีย รวมถึง Irkut Corporation และ R&D PE Zvezda ที่ร่วมกันในการป้อนชิ้นส่วนพิเศษและอุปกรณ์ด้านระเบิดและเพลิงไฟตามข้อตกลงแบบ G to G มาจนถึงสิ้นสุดปี 2026 เป็นอย่างน้อย