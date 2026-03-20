“เนทันยาฮู” อ้างจำเป็นต้องเปิดแนวรบ “บุกภาคพื้น” เพื่อทำให้สงครามอิหร่านจบ เล็งให้ต่อท่อน้ำมันตะวันออกกลางส่งผ่าน "อิสราเอล" แก้ปัญหาปิดช่องแคบ “ฮอร์มุซ” ดับราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู วันพฤหัสบดี(20 มี.ค)ยอมรับว่า เทลอาวีฟเป็นคนลงมือโจมตีแหล่งหลุมน้ำมันเซาท์ พาร์สของเตหะรานโดยที่ไม่มีสหรัฐฯร่วมด้วย แต่ทว่าเขายังคงยืนกรานว่ามีความจำเป็นต้องใช้กำลังบุกภาคพื้นเพื่อทำให้สงครามอิหร่านจบ และเปิดเผยว่าเพื่อแก้ปัญหาการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นประเด็นไปทั่วโลกในเวลานี้ถึงราคาน้ำมันที่พุ่งสูง ผู้นำยิวคาดหวังจะให้มีการต่อท่อน้ำมันและก๊าซของตะวันออกกลางผ่านอิสราเอลลงท่าเรือที่นั่นแทน
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันนี้(20 มี.ค)ว่า นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู วานนี้(19) ออกมาชี้ว่า การบุกภาคพื้นอิหร่านอาจจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อทำลายรัฐบาลเตหะรานโดยสมบูรณ์
การโจมตีทางอากาศที่หนักหน่วงของทั้งสหรัฐฯและอิสราเอลได้สังหารเจ้าหน้าที่หลายสิบคนและทำให้ความสามารถทางการทหารเตหะรานอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดได้สร้างรอยแตกร้าวและทิ้งให้รัฐบาลอยู่ในจุดที่อ่อนแอสุดในรอบ 47 ปีของเตหะรานทีเดียว
ในการเปิดเผย ผู้นำอิสราเอลชี้ว่า ถึงแม้สหรัฐฯและอิสราเอลจะประบความสำเร็จอย่างสูงจากการโจมตีทางอากาศ แต่ทว่าเขาเชื่อว่า การโจมตีภาคพื้นถือเป็นส่วนสำคัญในการที่จะคว่ำอิหร่าน แต่ทว่าไม่ได้เปิดเผยในรายละเอียด
สื่ออังกฤษชี้ว่า อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการประกาศว่าการเปลี่ยนรัฐบาลเตหะรานจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถเกิดขึ้น แต่ทว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ นั้นเริ่มใจเย็นกับแนวความคิดนี้และได้เคยกล่าวว่า ดูเหมือนบรรดานักการศาสนาอิหร่านยังคงอยู่ในอำนาจ
และในวันพฤหัสบดี(19) ผู้นำสหรัฐฯได้ตัดประเด็นการส่งทหารอเมริกันเข้าไปที่อิหร่าน
“ผมไม่เอาทหารไปที่ใดทั้งนั้น” เขากล่าวต่อนักข่าว และเสริมว่า “หากว่าผมทำ ผมคงจะไม่บอกพวกคุณแน่นอน แต่ผมจะไม่เอาทหารเข้าไป”
และในวันพฤหัสบดี(19) นายกรัฐมนตรีอิสราเอลให้สัมภาษณ์ว่า เทลอาวีฟเป็นคนลงมือโจมตีแหล่งหลุมน้ำมันเซาท์ พาร์ส (South Pars)ของเตหะรานโดยที่ไม่มีสหรัฐฯร่วมด้วย แต่เปิดเผยต่อว่า อิสราเอลจะยอมหยุดการโจมตีในอนาคต
ขณะเดียวกันเขา อ้างอิงจากรอยเตอร์ ในวันเดียวกัน(19) ได้เปิดเผยว่า เขาสามารถหาช่องทางที่จะทำให้โลกไม่ต้องพบกับวิกฤตปิดช่องแคบฮอร์มุซและทั้งโลกถูกจับเป็นตัวประกันอีกต่อไป โดยเสนอไอเดียว่า
“แค่ให้ท่อส่งน้ำมัน ท่อส่งก๊าซ วิ่งผ่านไปทางตะวันตกข้ามคาบสมุทรอาหรับก่อนตรงเข้าสู่อิสราเอลและผ่านเข้าไปที่ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียนของพวกเรา พวกคุณจะถอยห่างจากจุดช่องแคบไปตลอดกาล”
และเสริมว่า “ผมมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่จะตามมาหลังสงครามนี้”
เขาย้ำว่า ผมเชื่อว่าท่อส่งน้ำมันควรสร้างเพื่อขนส่งน้ำมันตะวันออกกลางและก๊าซข้ามคาบสมุทรอาหรับและมาลงจุดสุดท้ายที่ท่าเรืออิสราเอลเพื่อเลี่ยงการุกคามตากอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุซและน่านน้ำอาหรับอื่นๆ